Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Япония намерена заключить мирный договор с Россией. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства иностранных дел страны, известном как «Синяя книга», сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Токио продолжит добиваться решения территориального спора по южным Курильским островам и заключения мирного договора с Москвой.

«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют российские южные Курильские острова. — прим. «Газеты.Ru».) и заключения мирного договора», — сообщили в японском МИД.

10 января Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц из России и трех банков. Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу 23 января. Ограничительные меры затронули НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и ряд других предприятий. Также под санкции попали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

Ранее глава МИД Японии впервые призвал к взаимопониманию с Россией.