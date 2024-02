Овечкин забил в шестом матче подряд и повторил полувековой рекорд

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 58 голов

Александр Овечкин постепенно возвращается в свою лучшую форму. В первой половине сезона россиянин демонстрировал аномально низкую реализацию, хотя по всем остальным показателям оставался хорош. Теперь полоса невезения закончилась — и Ови забил в шести матчах подряд.

Переживающий серьезный кризис «Вашингтон Кэпиталз» встречался одной из лучших команд Западной конференции НХЛ — «Колорадо Эвеланш».

Ничего удивительного, что «столичные» быстро пропустили: уже к пятой минуте на табло горел счет 2:0 в пользу «лавин» (отличились Росс Колтон и Девон Тэйвз).

Однако «Вашингтон» не сдался и быстро отыграл отставание: Бек Малестин и Коннор Макмайкл сделали счет 2:2 на десятой минуте.

«Кэпс» показали характер, и казалось, что теперь «Колорадо» ждут проблемы, однако во втором периоде команда Овечкина снова развалилась, — причем сделала это с поразительной легкостью, опять пропустив два гола. Арттури Лехконен и Микко Рантанен вернули «лавинам» комфортное преимущество (4:2).

И тут в дело вступил Александр Великий. «Вашингтон» заработал большинство и устроил осаду пятака «Колорадо». Джон Карлсон, недолго думая, отправил шайбу в «офис Овечкина» — левый круг вбрасывания, — откуда россиянин мощным щелчком переправил ее в ворота в одно касание.

Шайба прилетела в ближний угол, но бросок был настолько мощным, что российский вратарь «лавин» Александр Георгиев оказался бессилен.

Овечкин отличился в шестом матче подряд, причем в пяти случаях он забивал весьма сильным соперникам — «Флориде», «Бостону», «Ванкуверу», «Колорадо» и «Далласу». Все эти команды находятся в топ-3 своих конференций.

Теперь на счету Великой Восьмерки 836 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. До «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 58 голов.

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 37 очков — 14 голов и 23 передачи — в 49 матчах «регулярки».

Овечкин повторил полувековой рекорд по продолжительности голевой серии

Благодаря голу в ворота «Колорадо» россиянин повторил достижение канадца Джонни Буцика, которому удалось отличиться в шести матчах подряд в возрасте 38 лет. Это случилось в сезоне-1974/75 — 49 лет назад.

Более того, Овечкин близок к тому, чтобы превзойти самую длинную голевую серию в своей карьере, — из семи матчей, — которую он установил еще в сезоне-2005/06.

Если россиянин побьет собственный рекорд, то автоматически превзойдет и достижение Бретта Халла, который в сезоне-2003/04 тоже отличился в семи матчах подряд в возрасте 38 лет. Таким образом, Овечкин может стать самым возрастным хоккеистом НХЛ с самой длинной голевой серией.

Овечкин — самый преданный игрок «Вашингтона»

Помимо голевых рекордов, Великая Восьмерка продолжает вписывать свое имя в историю и по количеству матчей в НХЛ.

Во-первых, Овечкин вышел на десятое место по числу игр за одну франшизу НХЛ — это был его 1396-й матч за «Вашингтон». Больше игр за этот клуб не провел никто. Рекордсменом является Горди Хоу, который вышел на лед в составе «Детройта» 1687 раз.

Во-вторых, россиянин вышел на 41-е место по общему количеству матчей в НХЛ. Первую строчку по этому показателю занимает канадский нападающий Патрик Марло — 1779 матчей.

Овечкин рвется на Олимпиаду-2026

После матча капитан «Вашингтона» выразил надежду, что сборную России все же допустят до Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

На данный момент россияне отстранены от международных турниров даже в нейтральном статусе из-за спецоперации на Украине. 12 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение до мая 2025 года.

«Я стараюсь не думать об этом. Но тот же Никита Кучеров может никогда не сыграть на Олимпиаде (российский лидер «Тампы», который первым в этом сезоне НХЛ набрал 90 очков — «Газета.Ru»). Это безумие. Это неприятно, но мы не можем ничего поделать. Надеюсь, что все изменится», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш поддержал российских игроков лиги и пообещал приложить все усилия, чтобы они смогли поехать на Олимпиаду.

«Роccийcкие хоккеиcты не cоздали эту cитуацию с Украиной. Мы будем решать вопроc c их игрой на международной арене, — надеюcь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть турнир c учаcтием Роccии. Хоккейный мир только выиграет от соревнований лучших против лучших c учаcтием вcех cтран», — заявил Уолш.

«Вашингтон» все еще в кризисе

Несмотря на потрясающую результативность Овечкина, «Вашингтон» продолжает занимать лишь 11-е место в Восточной конференции НХЛ. От восьмой строчки, которая позволяет сыграть в плей-офф, «столичных» отделяет шесть очков.

Команда проиграла «Колорадо» (3:6), так как после гола Ови — при счете 3:4 — сняла голкипера и пропустила две шайбы в пустые ворота.

Остается надеяться, что вслед за Овечкиным и другие игроки придут в свою лучшую форму, и «Вашингтон» поборется за попадание в плей-офф.