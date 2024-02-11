Овечкин побил рекорд Гретцки и помог «Вашингтону» одержать сенсационную победу Овечкин побил рекорд снайпера Гретцки по голам в пустые ворота в матчах НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях победил одного из лидеров первенства — «Бостон». «Столичные» выиграли со счетом 3:0, нанеся сопернику первое сухое поражение в сезоне, а Александр Овечкин забил в четвертом матче подряд и побил очередной рекорд.

«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:3

К матчу с «Бостоном» «Вашингтон» подошел с удручающей серией из шести поражений подряд — худшей за весь сезон. На этом фоне радовала глаз персональная статистика капитана «столичных» Александра Овечкина, который к этой игре забивал в трех встречах кряду. При этом «Кэпс» расположились в семи очках ниже зоны плей-офф, а «Бостон» уверенно возглавлял турнирную таблицу Восточной конференции. Фаворит этого противостояния был очевиден.

Однако на деле игра сложилась не так, как можно было ожидать. Если в первом периоде шайб заброшено не было, то во втором крайний нападающий «столичных» Ти Джей Оши реализовал большинство и вывел гостей вперед. А в начале второй 20-минутки Дилан Строум после передачи Овечкина упрочил преимущество «Вашингтона».

У «мишек» (Boston Bruins, или «Бостонские медведи». — «Газета.Ru») в этой игре ничего не ладилось, и даже попытка переломить ситуацию, убрав со льда вратаря, хозяевам не помогла — напротив: Овечкин, поразив пустые ворота, поставил жирную точку в матче. «Бостон» впервые в сезоне проиграл всухую.

«Гол есть гол»

Главный тренер «Брюинз» Джим Монтгомери признался, что не понимает, что случилось на льду. Он пообещал, что сделает все, чтобы подобного не повторилось.

«У меня нет ответов. Если бы были, я бы дал их игрокам. Но это недопустимо, и мы не собираемся вновь допускать подобное. Мы изменим ситуацию или ситуация изменится», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Автор второго гола «Кэпс» Дилан Строум поблагодарил Овечкина за пас:

«Это гол из тех, что дают тебе импульс на игру. Ови сделал великолепный пас. Оши отлично отработал у борта, а затем Ови положил шайбу прямо мне на клюшку, мне оставалось только поднять ее».

Гол Овечкина в пустые ворота прокомментировал хоккейный агент Алексей Дементьев. Он обратил внимание, что далеко не всегда просто поразить незащищенную «рамку».

«Чтобы забросить шайбу сопернику даже в пустые ворота, необходимо очень сильно постараться. Данные ситуации очень коварны. Я знаю достаточное количество игроков, которые не хотят выходить на пустые ворота, помня о своем результате плюс/минус. Но перед Александром Овечкиным стоят совершенно другие результаты. Плюс/минус — это то, на что он не обращает внимания. Гол есть гол, и это проблемы команды, которая сняла вратаря», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Эксперт также высказался о том, что в текущем сезоне у Овечкина были длительные безголевые серии. Он выразил мнение, что это нормально даже для снайперов уровня спортсмена.

Достижения Овечкина

Благодаря голу в ворота «Бостона» Овечкин побил рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. Пока что не тот, обновления которого ждут, наверное, поклонники хоккея во всем мире. Гол россиянина стал для него 57-м, забитым в пустые ворота за карьеру в НХЛ. По этому показателю он и обошел Гретцки, став единоличным лидером среди всех игроков в истории лиги.

Что же касается снайперской гонки, Овечкин забросил 834-ю шайбу за карьеру. Таким образом, он отстает от лучшего снайпера НХЛ всех времен на 60 голов. Россиянин отличился в четвертом матче подряд, а также в пятой игре кряду совершил результативные действия.