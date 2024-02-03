Без России: НХЛ отправит игроков на Олимпиаду и организует свой турнир годом ранее НХЛ поедет на Олимпиаду и проведет свой турнир сборных без России

Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что ее игроки примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн. Кроме того, в 2025 году состоится турнир с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

Возвращение НХЛ на игры

Национальная хоккейная лига сделала официальной заявление, что ее хоккеисты примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — приводит официальный сайт сильнейшей лиги мира слова ее комиссионера Гэри Беттмэна.

Национальная хоккейная лига отправляла своих игроков на все Зимние Олимпийские игры, начиная с 1998 года в Нагано и до 2014 года в Сочи включительно. Однако на хоккейных турнирах в 2018 году в Пхенчхане и 2022 году в Пекине она представлена не была.

Пункт о паузе в регулярном чемпионате на время Олимпиады включается в коллективный договор между профсоюзом игроков НХЛ и владельцами клубов. Договориться об этом в предыдущих переговорах стороны не смогли.

В 2018 году разговоры об участии энхаэловцев в Олимпиаде велись до последнего, однако против этого сыграли два фактора: владельцы были категорически недовольны паузой на Олимпиаду, которая не была оправдана с коммерческой точки зрения и била по их доходам. Дело в том, что в феврале, когда проходит хоккейный турнир зимних Игр, в Америке «мертвый сезон» в большинстве видов спорта, и в этот период хоккей, проигрывающий другим профессиональным лигам США в популярности, выходит на первый план и собирает самый жирный кусок от доходов с рекламы.

Из-за Олимпиады этого не происходит. Кроме того, между Северной Америкой и Южной Кореей, где проходили те Игры, существует солидная разница во времени, а потому для американских зрителей матчи олимпийского турнира еще и начинались в неудобное время.

Ну а вторым важным фактором стало отсутствие договоренности по централизованной страховке игроков НХЛ от травм. Ее оплатить должен был Международный олимпийский комитет. Сумма там набегала приличная, но обычно этот вопрос все же решался. В 2018 году он подвис в воздухе, и из-за остальных факторов им просто не стали заниматься.

Четыре года спустя к вышеперечисленным обстоятельствам добавилась еще коронавирусная инфекция. Основной удар пандемии уже был пережит, но новые штаммы ковида периодически появлялись и создавали проблемы. Но главным стал опять же коммерческий эффект.

Пандемия нанесла мощный удар по экономике НХЛ, которая останавливала один сезон и проводила плей-офф в «пузыре» без зрителей, не доиграв регулярный чемпионат, а следующий сезон вообще сделала укороченным и провела его на аренах всех команд, но также без болельщиков на трибунах.

В результате потолок зарплат был заморожен, все несли убытки, и игроки просто не могли диктовать свои условия владельцам, категорически отказавшимся отправлять на еще одну Олимпиаду в Азию свои дорогие активы без реальной выгоды для себя и с риском получения ими травм.

При этом при заключении последнего договора между профсоюзом и владельцами, интересы которых представляет лига, был заложен и рост потолка зарплат, а вопрос участия хоккеистов в Играх серьезно обсуждался. В окончательную версию договора как непреложный пункт он не вошел, но Беттмэн сразу говорил: НХЛ заинтересована в участии хоккеистов в Олимпийских играх и рассчитывает на положительное решение вопроса.

Теперь игроки могут выдохнуть: решение подтверждено официально. Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В 2030 году Игры намечены на даты с 8 по 24 февраля, а страна-хозяйка будет объявлена в июле текущего года на 142-й сессии МОК в столице Франции Париже.

Кубок мира без России

Также авторитетный журналист-инсайдер Фрэнк Серавалли в своих социальных сетях написал, что 2 февраля Национальная хоккейная лига официально объявит о проведении в 2025 году долгожданного турнира национальных сборных под ее эгидой. Название соревнования пока не сообщается, но это должен быть аналог Кубка мира.

Фактически в последнее время утрясти все формальности никак не удавалось из-за «российского вопроса». НХЛ была заинтересована в участии российских звездных хоккеистов, составляющих важную часть лиги, в таком соревновании, но сталкивалась с жестким противодействием общественного мнения из-за специальной военной операции РФ на Украине.

В итоге, по информации Серавалли, в финальном проекте турнира России не будет ни в каком формате, а сражаться за победу в Монреале и Бостоне будут четыре сборные: Канада, США, Швеция и Финляндия.

Предыдущий Кубок мира прошел в 2014 году в Торонто. Тогда в турнире участвовали восемь сборных, включая команды Европы и молодых звезд Северной Америки.

Сборная России заняла второе место в группе, выйдя в полуфинал, но там уступила со счетом 3:5 ставшей в итоге обладательницей трофея Канаде. В финале «кленовые листья» одолели сборную Европы, сенсационно вышедшую из группы и выбившую в полуфинале шведов.