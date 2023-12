Совместить приятное с полезным: почему Турция — лучшее место для активного отдыха

На территории Турции проводят свои сборы представители нескольких десятков видов спорта, а местные города принимают крупные международные турниры.

Страна обладает прекрасной инфраструктурой для профессиональных спортсменов, — и здесь также найдется все необходимое для занятий на любительском уровне. Туристы смогут легко найти профессионального тренера и даже впервые попробовать себя в каком-нибудь виде спорта.

Стоит отметить и транспортную доступность региона: аэропорт Анталии ежедневно принимает 200 тысяч человек.

Какими же видами спорта можно заняться в Анталии, если вы любитель активного отдыха?

Велосипедный спорт

В зимний период на тренировки в Анталию приезжают известные велогонщики из многих стран, в том числе и из России. В 2018 году в регионе был впервые проведен велосипедный заезд Tour of Antalya, в котором принимали участие спортсмены из множества государств, — от России до Великобритании. А в 2023 году в Анталии прошла зимняя серия велогонок GP Aspendos, которая стартовала в античном театре Аспендос — символе региона.

Если вы только начинаете познавать мир велосипедного спорта, то на территории Анталии для вас найдется несколько мест, в которых вы сможете отточить свои навыки езды. Приятным бонусом станут красоты вокруг, одна и которых — плотина Оймапынар. Она расположена в 22 км от центра города Манавгат. Здесь можно покорить несложный маршрут со спусками и подъемами, а во время остановок полюбоваться окружающей вас природой и насладиться чистым воздухом.

Футбол

Город Белек — магнит для футболистов со всего мира. Здесь работают филиалы футбольных школ «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», пройдя которые, юные футболисты получают возможность попасть в лагерь основной команды в Европе. Местные тренировочные поля принимают около 40 команд в год. С декабря по февраль они забиты футбольными клубами из разных уголков планеты.

Гольф

Белек также славится своими профессиональными турнирами для гольфистов. Местные поля освещаются 24 часа в сутки, благодаря чему всегда есть возможность выбрать удобное для вас время игры.

В городе особенно выделяются два отеля, которые предоставляют возможность играть в гольф не только профессионалам, но и любителям. Например, в отеле Cornelia Diamond Golf Resort & Spa в вашем распоряжении будут 27 лунок, которые расположены на территории в 1,5 млн кв. м. Дизайн этого поля спроектировал известный британский гольфист Ник Фалдо.

Лунки имеют три категории сложности: The King Course, The Queen Course и The Prince Course. Продолжительность сессии обычно составляет около 5,5 часа. В течение года 18 лунок всегда работают в штатном режиме, однако стоит отметить, что девять лунок с июня по октябрь закрываются на реновацию.

Стоит учитывать, что здесь можно играть только лицам, которые обладают сертификатами, подтверждающими уровень игры в гольф (обозначается термином «гандикап»). Например, представительницам прекрасного пола, чтобы поиграть на местных полях, необходим гандикап минимум в 28 очков. Однако при отеле функционирует круглогодичная школа гольфа, и набрать этот гандикап там можно даже с нуля.

На полях Cornelia Diamond Golf Resort & Spa играют в любую погоду, кроме грозы. Максимум лунки могут использовать одновременно 300 человек. Отель очень популярен у англичан, немцев и чехов. Россияне же реже приезжают сюда ради гольфа.

Но, как отмечают представители отеля, в апреле 2024 года здесь будет проходить русский весенний гольф-турнир на 170 участников, что поспособствует развитию интереса у россиян к этому виду спорта.

Еще один отель, который способен удивить туристов своим профессиональным подходом к организации игры в гольф, — это Montgomerie Maxx Royal & Golf Resort.

Поля здесь спроектировал шотландский гольфист Колин Монтгомери. Всего отель насчитывает 18 лунок, девять из которых имеют освещение. Площадки работают круглогодично, без перерывов на реновацию.

Чтобы воспользоваться местными полями, женщины должны иметь гандикап 36, а мужчины — 28 (чем меньше значение гандикапа, тем выше считается уровень игры).

Гольф — это весьма доступный спорт не только для профессионалов, так что в этом отеле также можно обучиться под руководством русско- или англоговорящего инструктора.

Часовая тренировка с тренером будет стоить €96 вне зависимости от сезона. В сентябре-октябре и апреле-мае в отеле высокий сезон для постояльцев, играющих в гольф. В это время сложнее забронировать себе поле.

По этой причине обычно еще в январе агентства бронируют для своих клиентов номера в отеле на год вперед. Однако в низкий сезон можно сделать бронь день в день. В высокий сезон поля более свободны во второй половине дня.

Теннис и падел

В регионе также активно развивается игра в теннис, а способствует этому по большей части отель Ali Bey Club Manavgat. Высокий сезон тенниса в отеле проходит с октября по апрель.

Также здесь предоставляется возможность игры в падел и услуги фитнес-зала. Всего Ali Bey Club Manavgat имеет в своем распоряжении 900 номеров на 2800 мест.

В 1992 году в отеле построили первый корт. Сейчас Ali Bey Club Manavgat насчитывает уже 62 корта, три из которых предназначены для детей и еще один — развлекательного характера. Местные корты подходят как для начинающих теннисистов, так и для профессионалов.

Отель обладает самым большим теннисным центром в мире. На всех полях используется покрытие Red Clay (грунт). Оно позволяет уже через полчаса после дождя выходить на корт.

Здесь проводятся различные турниры международного уровня, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году здесь пройдет отбор командного чемпионата Турции, командный чемпионат мира, индивидуальный чемпионат мира, 21-й Международный турнир Wilson Masters Open, Открытый чемпионат России (Russian Open) и многие другие соревнования.

Восемь лет подряд Ali Bey Club Manavgat проводил чемпионат мира. Отель несколько лет выигрывал тендер на проведение турниров у представителей других стран.

Комиссия Международной теннисной федерации (ITF) оставляет список из трех претендентов, среди которых выбирается победитель. Президент ITF постоянно отмечает высокий уровень организации турниров на территории Ali Bey Club Manavgat. Особенно гордятся в отеле тем, что развили турнир Russian Open с 70 до 800 участников.

Помимо классического тенниса в отеле развивают падел — разновидность тенниса, в который играют команды по два человека. Для этого вида спорта в Ali Bey Club Manavgat отведена большая территория. В отеле отмечают, что планируют вывести организацию турниров по падел-теннису на тот же уровень, что и в классическом теннисе.

Подготовка профессиональных спортсменов

В отеле Gloria Verde Resort, который располагается в Белеке, принимают спортсменов со всего мира, выступающих в 50 дисциплинах. Это единственный в Турции и второй в Европе подобный комплекс, который рассчитан на подготовку профессиональных атлетов. Он оснащен собственным стадионом на 1700 мест, тренировочным полем, тренажерным залом на 2000 квадратных метров, крытой велостудией с 24 велосипедами, студиями тяжелой атлетики, единоборств и групповых тренировок. Также на территории отеля есть открытый бассейн на 25 метров, в котором можно усовершенствовать прыжки в воду.

У представителей России особым спросом пользуются зал для занятий волейболом и баскетболом, теннисные корты, бассейн и стадион для занятий легкой атлетикой.

Для спортсменов в отеле разработано особое меню с учетом их нагрузок. По договоренности можно привезти свои продукты и питаться по личной программе.

На территории отеля проводятся медицинские тесты на проверку состояния спины, выявление процента жира, тест на баланс, на потребление кислорода, на развитие мышц и многие другие.

Gloria Verde Resort оснащен криокамерой, температура в которой доходит до 110 градусов ниже нуля. Всего отель способен принимать одновременно 300 спортсменов, в том числе предусмотрены тренировки и проживание для паралимпийцев.

Таким образом, Турция — это место не только для пляжного отдыха, но и для активного спорта. Помимо всего этого многообразия на территории региона проходят различные соревнования по рафтингу, ежегодный фестиваль мотоциклистов и другие.

Если вы любите тишину и уединение, вам подойдет курорт Кемер, где среди апельсиновых садов и притягательных ландшафтов можно позаниматься йогой и медитациями.

Планируйте свой отдых на 2024 год с удовольствием.