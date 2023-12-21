Овечкин повторил великое достижение Малкина и вошел в историю НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 3:2. Лидер «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей и вышел на второе место в истории НХЛ по очкам в овертайме, повторив достижение Евгения Малкина. При этом россиянин опять не смог забить — уже в 14-м матче подряд, обновив личную антирекордную серию.

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Исход встречи был решен в овертайме, автором победной шайбы стал Дилан Строум. Результативную передачу в этом эпизоде в свой актив занес капитан «столичных» Александр Овечкин.

Он завершил игру с показателем полезности «-2». Вместе с тем россиянин обновил ряд достижений. Передача на Строума стала для него 676-й за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю он обошел Джерома Игинлу и вышел на чистое 68-е место среди ассистентов за всю историю лиги.

Кроме того, теперь Овечкин делит с лидером «Питтсбурга» Евгением Малкиным второе место по очкам, набранным в овертаймах, — у обоих по 39 баллов. Опережает их только капитан «пингвинов» Сидни Кросби с 43-мя очками.

Обновил Овечкин и еще один показатель, который отнюдь не радует его поклонников: российский форвард продлил личную антирекордную безголевую серию.

Он не отметился шайбами в игре с «Айлендерс» и теперь не забивает уже 14 матчей подряд.

Сам хоккеист философски ответил на вопрос журналистов об этой серии. Он подчеркнул, что главное для него — успехи команды, а свои шайбы он забросит.

«Забивать голы — моя работа. Если я не забиваю, значит, я должен сделать что-то другое, чтобы помочь команде одержать победу. Сейчас все знают, кто мы и как мы должны играть. У меня в каждом матче есть неплохие голевые моменты, мне просто нужно их использовать. Рано или поздно это случится. Самое главное, что мы набираем очки и выигрываем матчи. Я лучше выйду в плей-офф, чем заброшу 20 шайб, но при этом вылечу из борьбы за Кубок Стэнли», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

При этом перед матчем с «Айлендерс» «Великая Восьмерка» признавался, что разочарован своей безголевой серией. Однако он обращал внимание на то, как это влияет на команду, и на то, что в целом «Вашингтон» забивает меньше, чем раньше.

«Нужно немного везения. У меня есть хорошие моменты, но иногда я просто крепко вцепляюсь в клюшку, потому что снова не забил. Однако, думаю, рано или поздно это случится и все наладится.

Я разочарован, и думаю, что все остальные — тоже. Вы видите: мы не забиваем столько, сколько раньше.

Не знаю, виновата в этом наша стратегия игры или что-то еще. Мы играем в хоккей и должны создавать моменты. Нам нужно создавать возможности для себя и партнеров, чтобы у всех нас были шансы забить», — убежден Овечкин.

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери поддержал своего капитана. Он выразил уверенность, что в определенный момент Овечкина «прорвет».

«Надо концентрироваться на процессе и на том, чтобы создавать моменты. Полагаю, Александр знает, что его броски попадут в цель, и как только это произойдет, дальше все будет расти как снежный ком», — считает Карбери.

Защитник «Кэпс» Джон Карлсон заявил, что отсутствие голов Овечкина не является большой проблемой. Он заметил, что капитан мотивирует своих партнеров и ведет их вперед.

«Он играет очень большую роль в атаке, но в то же время не забивает, чего, полагаю, никто не ожидал. Но все знают Овечкина: он может бросить вызов любым обстоятельствам и сделать что-то неожиданное. Мне кажется, он отлично действует, сохраняя спокойствие и принимая происходящее. Я считаю, что у команды все хорошо, и для нас это очень важный фактор», — заключил Карлсон.