Катастрофический антирекорд: Овечкин впервые в карьере не забил в 11 матчах подряд Кучеров первым набрал 50 очков в этом сезоне НХЛ и обновил рекорд «Тампы»

Александр Овечкин не смог забить в 11-м матче регулярного чемпионата НХЛ подряд, оформив личный антирекорд. Андрей Василевский отразил 53 из 57 бросков в матче с «Эдмонтоном» и помог «Тампе» одержать важную победу. Никита Кучеров первым в этом сезоне НХЛ добрался до отметки 50 очков в 30 матчах, обновил клубный рекорд «Тампы» и остался лучшим бомбардиром лиги. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких событиях игрового дня НХЛ.

«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 (по буллитам)

«Вашингтон» упустил победу в концовке основного времени против «Филадельфии» (3:3) и уступил в серии буллитов (3:4), а капитан «столичных» Александр Овечкин вновь остался без очков. Безголевая серия российского нападающего составила уже абсолютно рекордные для его карьеры 11 матчей.

Таким образом, Овечкин побил свой антирекорд почти шестилетней давности, когда в марте 2017-го не отличался десять встреч кряду.

Любопытно, что в матче с «Филадельфией» он все-таки поучаствовал во втором голе своей команды, хотя формально его имя не попало на табло.

Дело в том, что Овечкин мощным броском повредил шлем вратаря «Филадельфии» Самуэля Эрссона, который тут же начал сигнализировать об этом судьям. Однако арбитры не посчитали нужным останавливать игру, и «Вашингтон» воспользовался отвлеченностью Эрссона и довел атаку до взятия ворот.

Тем не менее сам Овечкин так и не смог отличиться, хотя провел на льду больше всего времени из нападающих (22 минуты) и сделал четыре броска. В последний раз он забивал 19 ноября, а в сумме за 26 матчей нынешнего розыгрыша НХЛ отличился всего пять раз.

Такими темпами его погоня за вечным рекордом Уэйна Гретцки может оборваться, хотя до цели осталось совсем немного. На данный момент их разделяет 67 шайб (894 гола у Гретцки против 827 у Овечкина), а контракт россиянина с «Вашингтоном» действует до лета 2026 года.

За текущую 11-матчевую безголевую серию россиянин оформил всего четыре результативные передачи.

Несмотря на трудности Овечкина, его команда продолжает играть достаточно неплохо. «Столичные» отстают всего на одно очко от зоны плей-офф в сложном Столичном дивизионе и при этом имеют три матча в запасе по сравнению с некоторыми соперниками, в том числе и с «Филадельфией».

«Я думаю, что на протяжении всей игры у нас было много хорошего, — сказал после матча главный тренер «Кэпиталз» Стефан Карбери. — Мне понравилось наше начало, понравился наш второй период. Я думаю, что мы поставили себя в хорошую позицию перед третьим периодом. Но мы начали делать то, чего не делали весь год, играя в роли ведущей команды. В итоге мы наступили сами себе на пятки».

«Филадельфия» открыла счет уже на третьей минуте (1:0), но всего через 46 секунд равновесие восстановилось (1:1), и дальше «Флайерз» только догоняли. Спас от поражения команду Оуэн Типетт, забросивший в ворота гостей за три минуты до финальной сирены (3:3).

В серии буллитов Ти Джей Оши ответил на гол Шона Кутюрье, но успешная третья филадельфийская попытка от Бобби Бринка оказалась решающей. Голкипер «летчиков» Стефан Эрссон одержал свою третью победу по буллитам в сезоне и теперь делит лидерство в лиге по этому показателю.

Возможно, «Кэпс» не хватило прекрасного исполнителя буллитов Евгения Кузнецова — россиянин в последний момент был исключен из состава команды из-за болезни.

Овечкин провел на льду 22:10, нанес четыре броска по воротам, совершил один силовой прием и заработал показатель полезности -1.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:4

Одна из самых российских команд НХЛ «Тампа-Бэй» смогла прервать восьмиматчевую победную серию «Эдмонтона», который не на шутку разогнался во главе с Коннором Макдэвидом.

Но «Лайтнинг» сейчас и сама в хорошей форме, хотя два дня назад потерпела поражение в Ванкувере — 1:4. Никита Кучеров и Ко явно хотели взять реванш. Особенно важно было проявить себя пока не блиставшему после операции голкиперу Андрею Василевскому. Такую возможность «Ойлерз» ему предоставили, и он сполна ей воспользовался.

«Тампа» здорово провела первый период, сумев реализовать два своих момента и не пропустив ничего за 19 бросков соперника. Сначала Стивен Стэмкос реализовал большинство (Никита Кучеров поучаствовал в качестве одного из ассистентов), а затем на подборе с неудобной руки забросил Тэйлор Мотт (2:0).

Однако во втором отрезке и без того закидывавший Василевского бросками «Эдмонтон» перевернул игру. В самом начале 20-минутки защитник Дарнелл Нерс забросил в меньшинстве (2:1), после чего Макдэвид и Хайман по очереди реализовали большинство (3:2). Капитан «Ойлерз» таким образом продлил свою результативную серию до 11-ти матчей, сделав потом еще и голевую передачу.

«Эдмонтон» продолжал играть с солидным преимуществом, но «Тампа» смогла перевернуть игру в третьем периоде. Творцами победы, помимо отразившего в итоге невероятные 53 броска Василевского, стали Стэмкос и Кучеров.

Стивен восстановил равновесие (3:3), а Кучеров после шикарного сольного прохода сумел просунуть шайбу между ног Стюарту Скиннеру, выведя «Лайтнинг» вперед (4:3).

Следующая шайба Стэмкоса стала победной (5:3). Нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс смог лишь сократить отставание в счете (4:5), но после этого у «Тампы» еще отличился Энтони Сирелли (6:4), а затем Стэмкос поразил еще и пустые ворота, оформив покер (7:4).

Удивительно, но у отличившегося уже 529 точными бросками за карьеру капитана «Тампа-Бэй» этот покер стал первым.

Лидеры «Ойлерз» Макдэвид и Драйзайтль закончили встречу с семью бросками в створ каждый, но на двоих зажгли красный свет за воротами лишь раз.

А вот Кучеров стал первым игроком НХЛ, который в этом сезоне добрался до отметки в 50 очков (20 голов + 30 ассистов) в 30 матчах и на данный момент остается лучшим бомбардиром лиги.

Он также обновил клубный рекорд «Тампы» по очкам за первые 30 игр сезона. Предыдущее достижение тоже принадлежало Кучерову и равнялось 49 баллам за 30 матчей.

Благодаря такой результативности Кучеров вышел на 11-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ за всю историю. Теперь на его счету 779 (296 + 483) результативных баллов в 674 матчах НХЛ. Таким образом, Кучеров повторил достижение Павла Буре, в активе которого также 779 очков (437 + 342), однако он набрал их за 702 игры.

На первом месте среди россиян по-прежнему Александр Овечкин с 1501 результативным баллом (827 + 674) в 1373 встречах.

«Ванкувер Кэнакс» — «Флорида Пантерз» — 4:0

В ночь славы Роберто Луонго в Ванкувере встречались две главные команды его жизни. На Rogers Arena открывалась доска в честь голкипера, который даже успел побывать капитаном «Кэнакс», хотя официально голкиперы в хоккее не могут носить это звание.

В такой праздничный вечер основной вратарь «косаток» Тэтчер Демко выдал очередной классный перфоманс, отразив все 36 бросков по своим воротам и оформив третий «сухой» матч в сезоне.

А вот его визави Сергей Бобровский из «Флориды» вряд ли может занести встречу себе в актив. По его воротам было нанесено 17 бросков за 40 минут, и россиянин пропустил четыре из них. Причем во втором периоде Бобровский, находясь в углу площадки, умудрился сам выложить шайбу на пустые ворота Дакоте Джошуа, отдав тому прямо на клюшку, и нападающий не промахнулся.

Ну а первую и в то же время победную шайбу в игре провел другой российский игрок — нападающий хозяев Андрей Кузьменко, классно подхвативший диск на входе в зону, обыгравший защитника и резко бросивший мимо Бобровского.

Кузьменко снова играл в четвертом звене, но дела у форварда явно налаживаются. Он провел очень качественную встречу, а гол стал для него шестым в сезоне и вторым в двух последних играх, причем на льду он провел 15:11. Это больше, чем игравший в первом звене и отметившийся тремя силовыми приемами Илья Михеев.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:6

«Детройт Ред Уингз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2

«Миннесота Уайлд» — «Калгари Флэймз» — 3:2 Б

«Сент-Луис Блюз» — «Оттава Сенаторз» — 4:2

«Сиэтл Кракен» — «Чикаго Блэкхоукс» — 7:1