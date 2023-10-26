«Феноменально»: Овечкин забил во втором матче подряд и остановился в шаге от рекорда Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» впервые в новом сезоне НХЛ выиграл матч в основное время, победив «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4. Капитан «столичных» Александр Овечкин отличился во втором матче подряд, причем в 55-й раз за карьеру забил в пустые ворота и по этому показателю почти догнал Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 824 гола в НХЛ — до «вечного рекорда» Гретцки осталось 70 шайб. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что Овечкин точно наберет свою лучшую форму, а медленная раскачка объясняется лишь возрастом 38-летнего хоккеиста.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал важную победу в гостях над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором одной из шайб стал российский капитан «столичных» Александр Овечкин.

К концу первого периода «Кэпс» вели 3:0, при этом Ови также оформил ассист на Дилана Строума, забросившего вторую шайбу своей команды. Во втором игровом отрезке «Дэвилз» выдали мощный камбэк, в течение чуть более пяти минут не только сравняв счет, но и выйдя вперед (4:3).

Однако после второго перерыва вновь забивали только игроки «Вашингтона»: дубль оформил Строум — в этот раз ему ассистировал Евгений Кузнецов, — затем отличился Коннор Макмайкл, а Овечкин поставил точку в этой игре, поразив пустые ворота (6:4).

«Кэпиталз» впервые в текущем сезоне выиграли в основное время, при этом победа над «дьяволами» стала для них лишь второй в шести матчах. Вместе с тем Овечкин забивает уже вторую игру подряд, а его результативная серия достигла четырех встреч.

Гол в ворота «Нью-Джерси» стал для Александра вторым в сезоне и 824-м в карьере. Таким образом, он до 70 шайб сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда Уэйна Гретцкии (894). Но это не единственный показатель, по которому россиянин наступает на пятки великому канадцу.

Капитан «столичных» забросил в пустые ворота в 55-й раз в регулярных чемпионатах НХЛ, и по этому критерию он отстает от рекорда Гретцки лишь на один гол. А значит, рекорд не за горами.

Кроме того, Великая Восьмерка в 54-й раз за карьеру в НХЛ забросил шайбы в течение двух дней подряд — это шестой результат в истории лиги. Лишь пятеро игроков превосходят этот показатель — Горди Хоу (72), Фил Эспозито (63), Уэйн Гретцки (62), Бобби Халл (61) и Фрэнк Маховлич (55).

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что Овечкин вскоре наберет свою лучшую форму. Специалист подчеркнул, что опыт, мастерство и физическая форма Александра не дают оснований сомневаться в том, что игрок принесет клубу пользу в этом сезоне.

«Саша — опытный, возрастной игрок, а возрастные хоккеисты немного тяжелее вкатываются в сезон. Но его опыт и мастерство дают основания понимать, что никакой трагедии нет. Не знаю, насколько он сумеет приблизиться к Гретцки в этом сезоне, но, думаю, он обретет ту форму, которая будет помогать клубу и его имиджу в целом.

Овечкин физически фору даст очень многим — и молодым, и людям его возраста. Он действительно феноменально физически развит, что приносит ему большие дивиденды на площадке.

То, что клуб не предпринимал никаких жестких мер, исходя из того, как Овечкин начал сезон, говорит о том, что все понимают: все будет потихоньку входить в норму.

А это значит, что в любом случае клуб не ждет от Овечкина только личной статистики, а ждет той игры, которая приносит всей команде результат. Раз клуб в нем заинтересован, а он заинтересован в клубе, то он работает на «Вашингтон», на его имидж.

Думаю, у Саши будет нормальный сезон. Не лучше, чем прошлогодний, но точно не хуже. И совершенно точно он сможет принести клубу определенную пользу», — убежден Плющев.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча поблагодарил своих игроков. Он подчеркнул, что они проявили характер в заключительной 20-минутке, вырвав победу.

«Благодарю ребят, которые выиграли третий период. В перерыве между вторым и третьим периодом мы обсуждали происходящее, было много ситуаций, о которых мы сожалеем.

Мы уступали один гол, и повторялось все происходившее в предыдущие пять игр. Но ребята были с этим не согласны: они заявили, что не позволят этому продолжаться»,

— сказал специалист, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Карбери также выделил вратаря Хантера Шепарда, который провел дебютный матч в НХЛ. По мнению тренера, для игрока очень важна эта победа.

«Многие ребята показали отличную игру, в том числе наш вратарь Шепард. Возможно, его первый матч в НХЛ получился не таким, как хотелось бы, учитывая второй период, но все равно это важный момент.

Он не забудет этого до конца жизни. Уверен, его семья и друзья были рады его победе в дебютном матче в НХЛ», — заключил Карбери.

Шепард стал четвертым голкипером «Вашингтона» за 10 лет, выигравшим дебютный матч после Ильи Самсонова, Витека Ванечека и Зака Фукале. В матче с «Дэвилз» вратарь отразил 18 бросков из 22.

«Я до сих пор не осознал, что это реальность. Я был счастлив увидеть здесь своих родителей в такой эмоциональный день. У меня была великолепная поддержка, 13 человек несколько часов добирались сюда из Миннесоты», — признался Шепард.