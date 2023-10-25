Овечкин врезался головой в штангу, забил первый гол и установил исторический рекорд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2023/24 и достиг отметки в 823 гола в карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 71 шайбы. Также Овечкин установил новый рекорд: на его счету теперь 300 голов в большинстве, чего не добивался никто в НХЛ. Однако шайба россиянина не помогла «Вашингтону» победить «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 1:4.

Овечкин впервые отличился в новом сезоне НХЛ

Старт сезона для российского капитана «Вашингтона» с трудом можно было назвать хорошим: ноль заброшенных шайб в четырех матчах, аномально низкое количество созданных моментов, антирекорд по броскам в створ — все это накладывало негативный отпечаток на 38-летнего форварда, за которым наблюдает вся хоккейная общественность.

Минувшей ночью «Кэпс» на домашнем льду принимали »Торонто Мэйпл Лифс». Канадский коллектив провел начальный отрезок чемпионата средне — три победы в пяти матчах, — причем лишь одна из них была добыта в основное время, — шесть очков в турнирной таблице, но при этом неплохая результативность (3,8 заброшенных шайбы в среднем за матч).

Первый период игры прошел при подавляющем преимуществе «Вашингтона» (Овечкин так старался на пятаке, что влетел головой в штангу, — к счастью, обошлось без травмы), однако в счете повели гости.

16:5 по броскам в створ превратились в 0:1 на табло «Кэпитал ман Арены» на 13-й минуте встречи: успешно реализовал большинство 29-летний канадец Морган Райлли. Любопытно, что в начале периода судьи отменили взятие ворот шведского форварда «столичных» Николаса Бэкстрема после тренерского запроса со стороны «Торонто».

Второй период продолжился шквалом атак «Вашингтона», и уже на третьей минуте хозяева получили великолепную возможность сравнять счет, заработав право исполнить буллит. Взялся за это дело Александр Овечкин, но переиграть 25-летнего американца Джозефа Уолла не сумел.

А спустя три минуты «Торонто» выдал шикарный отрезок, отличившись дважды в течение 48 секунд: поочередно отметились заброшенными шайбами Джон Таварес и Вильям Нюландер. За пять минут до сирены Остон Мэттьюс забросил четвертую шайбу в матче, реализовав численное преимущество после удаления Тома Уилсона за оскорбление арбитра (4:0).

Сократить отставание в счете «Кэпс» сумели за 11 секунд до окончания второго периода — 13-м броском в матче Александр Овечкин попал в пустые ворота, завершив атакующую комбинацию с передач Джона Карлсона и Тома Уилсона.

В третьем игровом отрезке вашингтонцы тщетно пытались приблизиться по счету к своим оппонентам, несмотря на то, что вновь тотально их перебросали (8:3). Итоговый счет матча — 4:1 в пользу «Торонто».

Рекорды Овечкина

Шайба, заброшенная Александром в концовке второго периода, стала для него 300-й в большинстве. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, достигшим этой отметки. В общей сложности у Овечкина 823 шайбы в регулярных чемпионатах: до показателя Гретцки Великой восьмерке осталось поразить ворота соперников еще 71 раз.

После игры россиянин помог одной из журналисток покинуть ледовую арену. Корреспондент Лия Хекстолл брала интервью у одного из игроков матча, а затем решила уйти с площадки, но не смогла преодолеть высокий бортик. Российский нападающий взял девушку на руки и помог ей преодолеть препятствие. Хекстолл улыбнулась Овечкину и покинула лед.

По окончании матча Александр был на позитиве и призвал не отчаиваться из-за провального старта сезона.

«Думаю, что мы играли правильно. Но сейчас именно тот период времени, когда нам нужно пройти через это и не паниковать, не расстраиваться. Это всего лишь часть процесса. Нам просто нужно старательно играть, и все получится», — заявил Овечкин.

После этой игры «Вашингтон» остался на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав по итогам шести матчей всего три очка. Отставание от зоны плей-офф для «Кэпс» теперь составляет четыре очка. «Торонто» благодаря победе поднялся на четвертую строчку на Востоке и имеет в активе восемь очков после шести матчей.

В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в «Пруденшал Центре» в Ньюарке. Матч состоится в ночь с 25 на 26 октября и начнется в 2:30 по московскому времени.

«Торонто» отправился на выезд в Даллас, где встретится с местной командой в ночь с 26 на 27 октября. Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» и начнется в 3:00 мск.