Российского хоккеиста оштрафовали на 6,5 млн рублей за прыжки на капоте

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Хохлачев оштрафован на месячную зарплату в размере 6,5 млн рублей за то, что запрыгнул на капот чужой машины и прошелся по ней. Полиция и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проводят проверку инцидента. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что игрок должен понести ответственность за свой проступок, а юрист Илья Чичеров отметил, что Хохлачев может оспорить штраф.

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Хохлачев, который после поражения от казанского «Ак Барса» (2:3 в овертайме) отправился на прогулку в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот чужого автомобиля, а затем прошелся по крыше машины. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал «112».

«По имеющейся информации, хозяин машины пока не написал заявление в полицию», — говорится в сообщении источника.

«Амур» оперативно отреагировал на инцидент: клуб назвал поведение Хохлачева неприемлемым и принес извинения болельщикам. В заявлении пресс-службы команды было подчеркнуто, что в клубе создаются все условия для того, чтобы спортсмены могли проявлять свои способности «по прямому назначению».

Сообщается, что игрок оштрафован на месячную зарплату, которая составляет порядка 6,5 млн рублей. Однако у Хохлачева есть шанс избежать выплаты штрафа. Как утверждает «112», если нападающей хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии матчей, то будет прощен клубом и не понесет финансовых потерь.

«Руководство клуба пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба.

Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачева будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков», — сказано в заявлении «Амура», опубликованном в клубных соцсетях.

Сам Хохлачев назвал свои действия шуткой. Он уже отправился вместе с командой на выездную серию против «Трактора», «Автомобилиста» и «Торпедо».

По информации ТАСС, КХЛ проводит проверку по данному инциденту. Также идет разбирательство со стороны правоохранительных органов.

«Изучаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

От владельца машины заявления не поступало — информация была зарегистрирована в социальных сетях», — цитирует РИА Новости представителя УМВД РФ по Хабаровску.

Инцидент прокомментировал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что игрок должен нести ответственность за свои действия, и призвал КХЛ разобраться в ситуации.

«Хохлачев назвал свои действия шуткой? Любая шутка, которая идет в нарушение закона, чревата ответственностью. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел — хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания.

Так что, конечно, надо разбираться. Просто так человеку не взбредет в голову прогуляться по капоту чужой машины — значит, была на то причина»,

— считает Плющев.

Юрист компании Sila International Lawyers Илья Чичеров разъяснил «Газете.Ru», какое наказание может грозить Хохлачеву, помимо штрафа от клуба. Он допускает, что игрок может получить административные санкции.

«На спортсмена уже наложил санкции клуб, возможно, будут санкции от государства — оштрафуют за мелкое хулиганство или вроде того. Кроме того, возможно применение санкций со стороны хоккейного сообщества за нарушение положений Кодекса этики Федерации хоккея России.

Тогда хоккеисту могут грозить предупреждение, штраф, лишение завоеванных титулов и/или наград, спортивная дисквалификация, запрет на выполнение лицом конкретной функции, запрет на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности.

Думаю, если производство будет открыто, то Хохлачев получит штраф на приличную сумму», — полагает юрист.

Чичеров также отметил, что штраф, уже наложенный на хоккеиста, определяется внутренним решением клуба. При этом Хохлачев может оспорить это наказание, если считает его неправомерным.

«Штраф, как вид дисциплинарного взыскания, действующим трудовым законодательством не предусмотрен. Однако, учитывая специфику спортивной деятельности, в различных видах спорта предусматривается возможность снижения вознаграждения игрокам в связи с определенными обстоятельствами.

Это достигается тем, что клуб может установить небольшой по размеру оклад (который выплачивается в любом случае), а оставшуюся часть клуб делает премией или надбавкой (например, за достижение высоких спортивных показателей, отсутствие нарушений и т.д.). Премиальная часть может быть гораздо больше оклада — очень частая практика в футболе, например.

В КХЛ приняты правила, посвященные размеру вознаграждения хоккеистов: 60% от общей суммы составляет оклад, 40% — премиальная часть.

Здесь широко применяются стандартные формы трудовых договоров (требование регламента КХЛ): они также содержат такое соотношение. Однако мы можем только догадываться, какой порядок выплаты премий существует в ХК «Амур». Для этого нужно ознакомиться с положением о премировании и иными локальными актами клуба, что широкая общественность сделать не может по понятным причинам.

Таким образом, скорее всего, «Амур» говорит о лишении части премий, при этом, возможно, потребуется лишать Хохлачева премии несколько месяцев подряд, пока не накопится полная сумма месячного дохода.

Возможно, именно поэтому клуб сделал также заявление о возможности отмены штрафа: если хоккеист больше не будет совершать таких проступков, то дальше штрафовать его не будут. Данный вопрос находится в ведении клуба.

Однако, если хоккеист посчитает, что лишение премии является неправомерным, то он будет вправе обратиться в Комиссию по контрактным спорам КХЛ. Но, думаю, этого не произойдет», — заключил Чичеров.