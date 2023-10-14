Упала в расщелину: чемпионка России по альпинизму пропала без вести в Непале

Утром 14 октября в Непале сорвалась в ледяную расщелину российская альпинистка Надежда Оленева. Спортсменка, за плечами которой более 15 лет профессиональных восхождений, пропала без вести во время похода на верхнюю точку горы Дхаулагири. Вместе с ней в группе находились два альпиниста, которые после падения девушки вернулись в базовый лагерь и находятся в безопасности. Утром 15 октября запланировано проведение поисково-спасательной операции.

38-летняя уроженка Перми Надежда Оленева отправилась в путешествие 23 сентября вместе с двумя другими альпинистами — Романом Абидлаевым и Расимом Кашаповым. Целью группы стало восхождение на вершину Дхаулагири, ее высота составляет 8167 метров. Дхаулагири — седьмая по высоте горная вершина Земли, впервые была покорена человеком в 1960 году. Одноименный горный массив располагается в центральной части Непала, в южном отроге Гималайского хребта. Всего массив Дхаулагири имеет 11 вершин, из которых десять находятся в диапазоне от семи до восьми километров в высоту.

В своих социальных сетях девушка предвосхищала покорение самой верхней точки Дхаулагири.

«Нам предстоит поездка в Покхару, а затем мы отправимся в базовый лагерь! Так и хочется сказать: ущипните меня, я лезу на восьмитысячник! В предвкушении новой высоты!» — гласит последняя на текущий момент запись Оленевой в VK.

Информацию о том, что альпинистка пропала без вести, первым опубликовало издание The Himalayan Times. По предварительным данным, россиянка сорвалась в ледяную расщелину на высоте более шести тысяч метров. Падение произошло в 11 утра по местному времени — согласно данным трекера, Оленева упала примерно на полкилометра. Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь, их жизни на данный момент ничего не угрожает.

Альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. На поиски девушки выдвинулись спасатели, также к поискам планируется подключить вертолет. В районе предполагаемого падения альпинистки установился сильный туман, из-за чего поисково-спасательная операция начнется не ранее утра 15 октября.

В посольстве России в Непале подтвердили информацию о пропаже без вести Надежды Оленевой. Сотрудники диппредставительства заявили, что держат связь с туристической компанией Himalayan Guides, помогавшей организовать восхождение российской группы на Дхаулагири.

«Находимся в постоянном контакте с соответствующими структурами и организациями Непала. 15 октября планируется оперативно направить поисково-спасательный вертолет. Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности в силу сильного тумана, опустившегося на горный массив», — отметили в посольстве.

В пресс-службе Федерации альпинизма России (ФАР) заявили, что группа спасателей будет готова к вылету в 06:00 по местному времени в воскресенье.

«Сегодня пять часов занимались решением вопросов со страховой компанией по поисковой операции — вертолет был готов к вылету, но не смог из-за сильных порывов ветра и облачности. На завтра прогноз более благоприятный», — приводит заявление пресс-службы «Матч ТВ».

Оленева является многократной чемпионкой России по альпинизму, входит в число членов национальной сборной по этому виду спорта, имеет звание мастера спорта. В 2022 году спортсменка выиграла чемпионат страны, покорив пик Королева, который расположен на высоте 5816 метров в горах Западного Кокшаал-Тоо в Кыргызтане.

Профессиональную карьеру альпинистка начала в 2006 году с восхождения на горные вершины Кавказа. В 2019 году Оленева выиграла бронзовую медаль чемпионата России в высотно-техническом классе, в 2020 году стала серебряной призеркой в скальном классе. Также спортсменка четырежды номинировалась на премию «Стальной ангел», однажды став ее лауреаткой.