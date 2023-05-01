«Сезон в России получился сложным»: интервью Катарины Гербольдт

Бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, в интервью «Газете.Ru» оценила прошедший сезон, который для российских фигуристов прошел без международных стартов, рассказала, что нужно чемпионке Европы Алене Косторной для успешного выступления в парном катании, и объяснила, когда следует оценивать совместную работу Этери Тутберидзе с итальянцем Даниэлем Грасслем.

«Сезон в России в любом случае получился сложным»

— Как оцените первый сезон России без международных стартов? Сумела ли Федерация фигурного катания России полностью заменить международные соревнования?

— Я думаю, что сезон в любом случае получился сложным. Сложным как для Федерации, так и для тренеров и спортсменов. Федерации, наверно, пришлось приложить много усилий, потому что, как вы заметили, нужно было заменить все соревнования.

В целом, мне кажется, было достойно. Соревнования были проведены на высоком уровне, даже среди детей проводили турниры, которые по организации были минимум, как Гран-при.

В любом случае всегда трудно находить мотивацию как спортсменам, так и тренерам, когда ты что-то не получаешь. Но в целом все с этой задачей в сезоне справились. Посмотрим, что будет дальше.

— Кто для вас стал открытием сезона?

— Я уже не раз отмечала, что открытием сезона для меня стал Гриша Федоров. Он выиграл прыжковый чемпионат России, чего, мне кажется, никто не ожидал. В принципе, многие не знали и не слышали о нем, но он очень громко заявил о себе. И мне кажется, что он достоин этого звания по итогам сезона.

— А кого вы можете отметить в негативном ключе?

— В негативном, наверно, никого, потому что все справились. У каждого спортсмена получилось по яркому старту, на котором каждый смог чем-то всех удивить. Да, не получилось у всех держать эту форму весь сезон, но тем не менее у всех были яркие, достойные восхищения старты.

— Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустила сезон, у Александры Трусовой — травмы. Как по-вашему, стоит ждать их возвращения на соревновательный лед?

— Мне хочется верить, что они найдут в себе силы и мотивацию, чтобы продолжить что-то доказывать себе и окружающим. Они яркие фигуристки, и все будут рады их видеть на ледовой арене в качестве действующих спортсменов.

— В этом сезоне Щербакова дебютировала в роли ведущей в «Ледниковом периоде». Как кам ее новое амплуа?

— Да, не все выпуски, но я смотрела. Для первого раза она выглядела более чем достойно.

«Косторная долго каталась у Тутберидзе, все ее устраивало»

— Алена Косторная после переходов от одного тренера к другому ушла в парное катание. Ее нынешний наставник Сергей Росляков объявил, что пара Косторной и Георгия Куницы будет пытаться попасть в сборную. Насколько это реально?

— Вы знаете, когда-то и я ушла из одиночниц в позднем возрасте для парного катания. Все возможно, главное — найти в себе силы работать больше, чем раньше, потому что у тебя работы будет больше, чем у остальных действующих пар. Если в твои планы входит соревноваться с ними, пытаться выигрывать, просто нужно работать в два раза больше.

Алена — талантливая спортсменка. Мне кажется, что это даже не нужно произносить, потому что такого уровня спортсмены не могут быть не талантливыми. Но насколько у нее получится себя мотивировать для этого, я думаю, мы увидим в следующем сезоне.

— Косторная недавно дала интервью, в котором раскритиковала методы Этери Тутберидзе. Может ли тут быть какая-то обида фигуристки или неудовлетворение от их совместной работы?

— Особо комментировать я это не возьмусь. Единственное: она каталась достаточно долго у Этери Георгиевны, все ее устраивало, и добилась она с ней высоких результатов. Тогда никаких комментариев не было. Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но, в первую очередь, спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это мое мнение.

— Сложно не затронуть дело Камилы Валиевой. Международные организации добиваются отстранения фигуристки. Как вы думаете, каковы шансы на то, что Валиева не будет отстранена?

— Я думаю, что это будет сложно. Насколько это возможно — я даже не возьмусь предположить.

— А вообще как вы оцените то, что на этот сезон Камиле была поставлена программа по мотивам Олимпиады?

— Я думаю, что они взяли эту историю осознанно.

Значит, эта душевная травма — или я не знаю, как это назвать — была проработана. Это их совместное решение и желание об этом рассказать. Мне показалось, что это выглядело достаточно сильно.

— Елизавета Туктамышева в этом сезоне не только соревновалась на равных, но еще и обыгрывала более молодых соперниц. В чем секрет спортивного долголетия этой фигуристки?

— Это больше вопрос к ней и к ее тренеру. Но, наверно, ее сила заключается в том, что она росла немного в других реалиях, более спокойных.

Она росла среди таких, как я, и у нас не было такой гонки за элементами, которые сейчас делаются. Мы об этом даже не могли думать.

— Туктамышева сказала, что пока не собирается заканчивать. Чего от нее можно ждать в новом сезоне? Рискнет ли Лиза все-таки с четверным прыжком?

— Не знаю, пойдет она на четверной или нет, но, насколько я в курсе, периодически или регулярно она исполняет его на тренировках. У нее очень опытный тренер, который, если будет видеть, что элемент готов, то может и вставить его в программу.

— Александра Степанова недавно родила, но уже вернулась на лед. После рождения ребенка каковы шансы вернуться к соревнованиям? Тем более Степанова и Букин сменили тренера, ушли к Александру Жулину…

— Она не первая спортсменка, которая возвращается после родов. Мы знаем, что это возможно. Тем более именно этот тренер восстанавливал — или создавал, не знаю, как тут правильно — пару Навки и Костомарова как раз после рождения дочери. Я думаю, что все возможно, и за этим будет интересно наблюдать.

— И если Степанова и Букин вернутся на соревновательный лед, можно ждать, что именно они станут первым номером сборной?

— Я почему-то уверена, что будет именно так.

«Прокат забудется, а вот место и звание останутся»

— Сильно ли потеряло международное фигурное катание без российских спортсменов — особенно в женском одиночном? Можно ли сказать, что отсутствие россиянок с четверными прыжками отбросило фигурное катание на несколько лет назад?

— Однозначно да. Мы видели такие соревнования, когда каталась я в одиночном катании. Такой же уровень, как когда-то катались мы.

— Кто из иностранных фигуристок впечатлил вас больше всего по прошествии сезона?

— Я бы не сказала, что кто-то удивил, просто мое предпочтение — это Луна Хендрикс.

— Она считалась фавориткой чемпионата Европы, и могло ли давление того, что от нее ждали золото в отсутствие россиянок, повлиять на нее?

— Конечно, это может быть. Тем более, учитывая, что она еще молода и не очень ожидала, что окажется в такой ситуации. Но для нее это очень хороший опыт, она очень яркая спортсменка.

— Как вам прогресс Анастасии Губановой, которая сейчас выступает за Грузию?

— Мне кажется, что прогресс очевиден, раз человек выигрывает чемпионат Европы.

Есть много «но» — не соревновались наши спортсменки, — но, как говорил великий Алексей Николаевич Мишин, когда я у него тренировалась: «Прокат забудется, а вот место и звание останутся».

— Илья Малинин пошел на четверной аксель, успешно приземляет его на соревнованиях, но для победы его заявки с четверными не всегда хватает. Чего ему не достает?

— Вопросом «что нужно еще» часто задаешься после соревнований — и как тренер, и как спортсмен. И ответ всегда получается такой — всего, но по чуть-чуть. Ему нужно работать не только над прыжками, тем более мировое фигурное катание идет в том направлении, что ты должен качественно кататься, как танцор, ты должен вращаться и, конечно, исполнять очень сложные элементы. Как правило, фигуристы зацикливаются на чем-то одном. И мне кажется, что в последнее время все больше зациклились на технической составляющей.

Может быть, других аспектов Илье не хватило. Может быть, опыта, не знаю точно, но для меня он — очень яркий фигурист. Я думаю, что за ним ближайшее будущее, и для меня как для тренера это тот человек, с которым надо считаться и в плане технической составляющей на него равняться. Он серьезный соперник на будущее.

— Даниэль Грассль в нынешних условиях совершил, наверно, самый необычный переход. Как можно оценить его выступления под руководством Тутберидзе?

— Еще недостаточно прошло времени, чтобы оценить их совместную работу. Как правило, в первый сезон после перехода больше видна работа предыдущих тренеров, той команды, с которой спортсмен работал раньше.

А уже через сезон видно, что ты наработал с тем тренером, с которым ты сейчас. Говорить о совместной работе Грассля и Тутберидзе можно будет только со следующего сезона.

— И как итог, какое событие стало самым ярким для вас в прошедшем сезоне?

— За международным я не особо наблюдала, потому что наши спортсмены не участвовали. И особо желания или мотивации не было. Были, конечно, о которых говорили, я смотрела. Но в целом, то, что происходит на мировой арене, я не наблюдала.

В российском сезоне удивило соревнование шоу-программ. Это было очень по-новому, очень поучительно для наших действующих молодых спортсменов.

Этот турнир как раз показал, что, помимо технической составляющей, очень важно уметь кататься, делать это эмоционально, уметь правильно подбирать образ и уметь его передавать.

Это было не только интересно наблюдать, но еще и зрители смогли увидеть спортсменов, которые уже давно не соревнуются. Они смогли показать тот опыт, который приобрели, наверно, уже после завершения карьеры.

Мне бы хотелось, чтобы молодые фигуристы стали такими же эмоциональными, как тот же Леша Ягудин, не потеряв свою техническую составляющую. Если так случится, то равных российским спортсменам не будет.