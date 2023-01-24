«Переход российских шахмат в Азию полезен лишь в краткосрочной перспективе»

Шансы россиянина Яна Непомнящего и представителя Китая Дин Лижэня выиграть матч за звание чемпиона мира практически равны. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил Александр Грищук — гроссмейстер, чемпион России-2009, трехкратный чемпион мира по блицу, участник международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды — 2023», который проходит в московском Vegas City Hall с 24 по 30 января. Также Грищук высказался о деятельности Федерации шахмат России (ФШР) под руководством Андрея Филатова, оценил перспективы перехода российских шахмат в Азию и объяснил, за счет чего теннисист Даниил Медведев может вернуть звание первой ракетки мира.

— Вы принимаете участие в турнире «Шахматные звезды — 2023». В чем вы видите значимость этого турнира?

— Для тех, кто помоложе, наверное, это очень хорошая тренировка — особенно для женщин. Лично для меня это возможность где-то сыграть вживую — турниров сейчас очень мало. Плюс финансовый аспект, конечно.

— Можете ли вы выделить кого-то из участников турнира, назвать фаворита?

— Думаю, есть несколько фаворитов. Женщинам, конечно, будет тяжело, а из мужчин кто угодно может выиграть. Впрочем, я не люблю называть фаворитов турнира, в котором я сам принимаю участие.

— В конце 2022 года состоялся съезд ФШР, на котором на пост президента переизбрался Андрей Филатов. Как вы оцениваете его работу, проделанную за предыдущие два срока?

— В целом работа хорошая, но есть определенные моменты — я бы очень хотел, чтобы они улучшились. В первую очередь, в Кубке России. Для шахматистов, которые не попадают в так называемые элитные турниры, при довольно небольшом усилении финансирования серия турниров Кубка России могла бы стать очень серьезным источником заработка. А для молодых это могла бы быть прекрасная тренировочная площадка. Но, к сожалению, уже много лет этого не делается.

Хотелось бы, чтобы в финалах Кубков России было интересно участвовать и ведущим шахматистам.

Это было, когда Федерацию возглавлял Илья Левитов, но с тех пор упор делается на ведущих игроков, а финансирование массовых шахмат ушло на второй план.

— Одним из актуальных приоритетов для российских шахмат Филатов назвал переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ). Согласны ли вы с необходимостью этого шага?

— Это очень сложный вопрос. В краткосрочной перспективе это, безусловно, хорошо. А в долгосрочной — крайне сложно сказать.

Если когда-то отношения в мире нормализуются, все-таки лучше было бы играть в Европе. А если мы выйдем из Европы, неизвестно, будет ли возможно потом туда вернуться.

— Китайские шахматисты — одни из сильнейших в мире. Может ли вступление в АШФ пойти на пользу российским шахматам благодаря более плотному сотрудничеству — и конкуренции — с Китаем?

— Безусловно, лучше где-то играть, чем нигде. Другое дело — совершенно не факт, что это получится. Мало кто в Азии хочет лишнюю конкуренцию в лице россиян. Иначе будет гораздо труднее отбираться на турниры, чемпионат Азии будет гораздо сложнее выиграть, если в нем будет участвовать Россия. Наверняка есть достаточно серьезное противодействие со стороны азиатских федераций. Посмотрим, пока сложно комментировать. Но если это произойдет, то, повторюсь, для российских шахмат это будет хорошо в краткосрочной перспективе.

— Главным шахматным событием наступившего года, безусловно, станет матч за титул чемпиона мира. Объявлено, что он пройдет в Казахстане — удивил ли вас такой выбор места проведения? Назывались и другие варианты, к примеру, Мексика.

— Мне кажется, разговоры про Мексику — просто вброс. Это очень странная история. А Казахстан меня нисколько не удивляет. Это очень логичный выбор места.

Казахстан географически находится между Россией и Китаем. Так что все логично.

— Как вы оцениваете шансы Яна Непомнящего завоевать это звание со второй попытки?

— Думаю, шансы очень близки к 50/50. Если кто-то и фаворит, то совсем с небольшим отрывом — максимум, 55/45. И мне очень сложно сказать, кто именно может быть фаворитом.

— Ян неудачно выступил на чемпионате мира по рапиду и блицу, показав, что на тот момент он находился не в лучшей форме. Внушает ли это вам опасения в преддверии чемпионского матча?

— Во-первых, Дин Лижэнь вообще в этих турнирах не играл и вообще никакого места не занял. А так, мне кажется, за последние годы конкуренция очень сильно выросла.

Позапрошлогодний чемпион мира по блицу Максим Вашье-Лаграв из Франции в этот раз в блице 31-е место занял. Так что ничего трагического в результате Яна нет.

Конечно, это какой-то показатель, но между этим чемпионатом мира и матчем на первенство мира проходит три-четыре месяца, так что я бы слишком большого значения этому не придавал.

— Дин Лижэнь получил право побороться за титул благодаря отказу Магнуса Карлсена играть с Яном. На турнире претендентов Лижэнь занял второе место — но можно ли, исходя из этого, давать объективную оценку его возможностей, учитывая, что многие шахматисты на турнире выступили ниже ожидаемого уровня?

— Действительно, этот турнир получился странный в плане уровня игры. Ян — единственный, кто сыграл в свою силу, а со всеми остальными что-то странное происходило. Плюс Дин, на самом деле, второе место вырвал на самом финише благодаря совершенно непостижимым ошибкам Хикару Накамуры. Накамуру устраивала ничья для второго места, и при этом в какой-то момент в равной позиции Накамура не стал ходы повторять — просто безумие. Я этого и тогда не понял, и сейчас не понимаю. Думаю, и сам Накамура не понимает.

Говорю это не к тому, что Дин не заслуживает второго места, но конкретно в том турнире ему очень повезло.

— В чем вы видите слабые и сильные стороны китайского гроссмейстера?

— Он сам по себе очень сильно играет, на протяжении многих лет это один из лучших шахматистов мира. А его слабая сторона — он излишне эмоционален. Есть у него такой момент.

— Стал ли для вас неожиданностью отказ Магнуса от защиты титула?

— Это не стало неожиданностью, но если бы Магнус в итоге не отказался от борьбы, я бы тоже не удивился.

— Яну предстоит играть за титул под флагом ФИДЕ. Может ли отсутствие российского флага и в целом отношение к российскому спорту в мире стать для него дополнительным психологическим фактором? Безусловно, к этому ему уже не привыкать, но все же матч за чемпионство — совершенно особое событие, в котором может сыграть роль любая мелочь.

— Не знаю, мне кажется, это ерунда. Да, это может быть неприятным, но чтобы это на результат влияло… Тогда что угодно может выбить из колеи.

— Однако в предыдущем чемпионском матче Ян совершал ошибки, которые можно было объяснить психологическими факторами. Насколько, по-вашему, он изменился за эти полтора года и стал более уверенным в себе?

— Как раз предстоящий матч это и покажет. Это один из самых интересных сюжетов. Вопрос не в том, сделал ли он какие-то выводы — характер же не поменяешь. Но интересно, что он сумел сделать с собой за это время.

— Выше я уже упоминал переход российских шахмат в Азию. Рассматривалась возможность присоединения к азиатской федерации и в Российском футбольном союзе. Может ли уклон в сторону Востока пойти на пользу российскому спорту?

— Мне кажется, лучше бы оставаться в Европе — особенно в футболе, в баскетболе. Гораздо лучше играть в Лиге чемпионов, в Евролиге, чем в аналогичных соревнованиях в Азии, где они явно ниже уровнем во всех видах спорта. В шахматах — еще туда-сюда, потому что уровень примерно равный. А в большинстве видов спорта, безусловно, лучше оставаться в Европе.

Мое мнение все равно ни на что не влияет, но если бы у меня была возможность решать, с тем же футболом я бы не торопился переходить в Азию. Уйти намного проще, чем потом вернуться.

— Один из немногих видов спорта, где россияне по-прежнему могут выступать, остается теннис, которым вы когда-то занимались и за которым следите. В этой связи не могу не спросить вашего мнения о выступлении россиян на Australian Open. Как раз сейчас Андрею Рублеву предстоит в полуфинале играть с Новаком Джоковичем.

— Мой интерес к теннису немного преувеличивается. Да, я в детстве два-три года занимался, но не более того. Насколько я понимаю, сейчас Джокович по уровню игры — явный номер один. Если кому-то из наших удастся его обыграть, будет очень здорово.

— В прошлом году Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, затем потерял не только это звание, но и титул первой ракетки России. За счет чего, по-вашему, он может вернуться на верхнюю строчку рейтинга АТР?

— Чтобы вернуться на первое место, желательно, чтобы Джокович пропускал много турниров, как в прошлом году.

На второе место подняться реально, но конкуренция большая — и Карлос Алькарас, феномен на грунте, и Стефанос Циципас, и Рафаэль Надаль, и Андрей Рублев. Нужно хорошо играть, вот и все — как и в любом другом виде спорта.

— Следили ли вы за событиями недавнего чемпионата мира по футболу? Вы ранее рассказывали, что самым интересным игровым видом спорта для вас является баскетбол, но все же футбольное событие такого масштаба вы вряд ли обошли вниманием. Какие впечатления оставил турнир?

— Изначально у меня не было большого интереса смотреть турнир без России. Но, мне кажется, в итоге это получился самый интересный чемпионат мира.

Я начал с 1994 года смотреть мировые первенства, и этот — с отрывом наиболее интересный.

И в группах многое решалось в последние моменты, и в плей-офф была куча интереснейших матчей. Я не болел за кого-то конкретного. Скорее, против кого-то. Обычно я поддерживаю аутсайдеров — переживал за Марокко, очень болел за Хорватию против Бразилии, потом против Аргентины.