Спорт

Ученица Плющенко Титова сражается за золото на этапе Гран-при России. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап. «Золотой конек Москвы». Юниоры. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В рамках первого этапа Гран-при России среди юниоров девушки показывают произвольную программу на турнире «Золотой конек Москвы». Лидирует по итогам коротких прокатов фигуристка, занимающаяся у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Софья Титова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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13:58

Елена Черникова из Липецкой области на льду.

13:57

Промежуточное первое место у Гутовой, само собой. Больше никто и не выступал ведь пока.

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100%
13:55

Начала с каскада 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, выполнив его с ошибкой на втором прыжке. Каскад 3 риттбергер + 2 тулуп был получше. Вращения на третий и четвертый уровни. Тройной риттбергер с ошибочкой, двойной лутц добротный, не очень удачное приземление на тройном сальхове, двойной аксель тоже не вышел чистым. В общем, многое не получилось в прокате. Брака многовато.

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100%
13:51

Анастасия Гутова выступает первой. Она представляет Омскую область.

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100%
13:45

Первая шестерка на льду.

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100%
13:45

Представляют судей. Сейчас начнется первая разминка.

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100%
13:40

Первая разминка

1. Анастасия Гутова 2. Елена Черникова 3. Виктория Яхонтова 4. Арина Мариничева 5. Анна Ляшенко

Вторая разминка

6. Мария Шаталова 7. Алиса Шатохина 8. Мария Агаева 9. Кристина Статьинова 10. Алиса Курлина 11. Людмила Фурсова

Третья разминка

12. Виктория Барахтина 13. Лидия Плескачева 14. Анастасия Марасанова 15. Виктория Морозова 16. Любовь Рубцова 17. Софья Титова

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100%
13:35

Положение после короткой программы: 1. Софья Титова – 73,23 2. Любовь Рубцова – 67,77 3. Виктория Морозова – 67,75 4. Анастасия Марасанова – 65,23 5. Лидия Плескачева – 60,54 6. Виктория Барахтина – 60,21 7. Людмила Фурсова – 57,28 8. Алиса Курлина – 55,18 9. Кристина Статьинова – 54,13 10. Мария Агаева – 53,68 11. Алиса Шатохина – 52,02 12. Мария Шаталова – 51,12 13. Анна Ляшенко – 50,68 14. Арина Мариничева – 49,36 15. Виктория Яхонтова – 47,86 16. Елена Черникова – 44,27 17. Анастасия Гутова – 35,50

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юниорок на этапе Гран-при России «Золотой конек».

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