Ученица Плющенко Титова сражается за золото на этапе Гран-при России. LIVE

13:55

Начала с каскада 2 аксель + ойлер + 3 сальхов, выполнив его с ошибкой на втором прыжке. Каскад 3 риттбергер + 2 тулуп был получше. Вращения на третий и четвертый уровни. Тройной риттбергер с ошибочкой, двойной лутц добротный, не очень удачное приземление на тройном сальхове, двойной аксель тоже не вышел чистым. В общем, многое не получилось в прокате. Брака многовато.