Спорт

Ученица Плющенко сражается с бывшей фигуристкой Тутберидзе. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 1-й этап. «Золотой конек Москвы». Юниоры. Девушки. Короткая программа. ОНЛАЙН

В рамках первого этапа Гран-при России среди юниоров девушки показывают короткую программу на турнире «Золотой конек Москвы». Фаворитом соревнований является ученица Евгения Плющенко Софья Титова, а также бывшая фигуристка Этери Тутберидзе Любовь Рубцова, которая ушла в клуб «Армия фигурного катания». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:40

А на лед выходит вторая разминочная группа.

close
100%
18:39

Турнирная таблица после первой разминки выглядит так:

close
100%
18:38

Оценка Барахтиной за ее короткий прокат — 60,21 балла.

18:37

Очень красивый первый элемент в исполнении фигуристки, прекрасно ей удался сольный тройной риттбергер, а следом отлично выполнен и аксель в два оборота. С каскадом тоже проблем никаких не возникает — тройной лутц + тройной тулуп выполнены чисто. И это еще одна программа, которая оставляет максимально приятные впечатления — очень старается фигуристка, прекрасно справляется со своими компонентами. Практически не к чему придраться.

18:34

Виктория Барахтина из Москвы закрывает первую разминку.

18:34

Судьи оценивают программу Курлиной 55,18 балла.

18:32

Начинает фигуристка с очень хорошего, уверенного тройного риттбергера. А вот на двойном акселе ее немного повело при приземлении из-за недокрута. Каскад тройной флип + тройной тулуп получается хорошим, да и в целом со своей программой Курлина справляется очень неплохо — удаются и дорожки хорошо, и вращения. Очень приятное впечатление оставляет фигуристка.

18:28

Алиса Курлина из Краснодарского края под Антонио Вивальди выходит на лед.

18:28

67,75 балла — именно столько набирает Морозова за свой прокат.

18:26

Под «Не отрекаются любя» катается Морозова. Первым элементом стоит у нее двойной аксель, и весьма неплохо справляется с ним фигуристка, как и с сольным тройным риттбергером. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит просто прекрасным, высокие, пролетные прыжки. И в целом вся программа смотрится просто прекрасно, не первые соревнования такого уровня для фигуристки, и это чувствуется — весьма уверенно Морозова себя чувствует на льду.

18:23

Виктория Морозова, Московская область, на льду.

18:22

Безусловно, очень старалась фигуристка. Гутова набирает за свой прокат 35,50 балла.

18:20

В ярком малиново-красном платье катается фигуристка. Первым она ставит тройной риттбергер, и чуть не удается ей прыжок — недокрут. А следом спортсменка срывает каскад, после исполнения тройного лутца она чуть было не падает, касается льда рукой, чтобы устоять. Двойной аксель тоже не получается, сне Гутова падает, приземляясь на ягодицы. Достаточно обидно, потому что сама программа с вращениями, скольжениями и дорожками шагов смотрится весьма неплохо, но вот прыжковая часть не задалась совершенно. А еще и заканчивает она позже музыки, к сожалению.

18:17

Анастасия Гутова из Омской области появляется на льду.

18:16

Судьи оценивают прокат Статьиновой в 54,13 балла. Очень достойное выступление.

18:14

Чуть качнуло фигуристку на первом прыжковом элементе, нога у нее дрогнула на двойном акселе, но вот тройной риттбергер получился весьма и весьма неплохим. Плавные вращения у Кристины, красиво она передвигается по льду, достаточно неплохое владение коньком. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп фигуристка тоже справляется, хотя на приземлении с первого прыжка она показалась немного неуверенной, но второй прыжок был прицеплен без видимых проблем.

18:11

А открывает короткую программу Кристина Статьинова из Кировской области.

18:05

На лед выходит выходит первая группа участниц для разминки.

close
100%
18:00

Всего на льду появится 17 участниц, и полный список выглядит следующим образом.

close
100%
17:55

Соревнования начнутся в 18.05 по московскому времени.

17:50

В рамках первого этапа Гран-при «Золотой конек Москвы» среди юниоров девушки показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 238-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 238-й день
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в четырех регионах РФ
«Город превращается в крепость». Россия готовится к битве за Херсон
Стремоусов заявил, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области
Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех регионах РФ
Глава Херсонской области Сальдо заявил, что ВСУ продолжают бить по шлюзам Каховской ГЭС
Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни Москвы
Патрушев: в Россию из Донбасса и юга Украины прибыли 5 млн человек
Новости и материалы
Матвиенко: военное положение приблизит возвращение новых регионов РФ к мирной жизни
В Нижнем Новгороде военный грузовик протаранил легковушку
Путин: в правительстве создадут координационный совет, который возглавит премьер Мишустин
В Москве задержали двоих подозреваемых в похищении курьера ради выкупа
Поврежденный при крушении Су-34 дом в Ейске подключили к отоплению
Посла Чехии вызвали в МИД из-за ситуации с «Чешским домом»
Таксист подрезал фуру и вылетел в отбойник на МКАД
Писатель Алан Мур попросил создателей адаптации «Хранителей» больше никогда не связываться с ним
Corriere dello Sport: Кокорин войдет в историю как один из самых провальных трансферов
Опубликовано видео с ночным ударом по администрации Энергодара
Европарламент присудил премию Сахарова народу Украины
Мэтью Перри признался, что всегда боялся любви
Аналитики ЦБ рассказали, когда проявится основной эффект от санкций на нефть
Бизнесмен Пригожин сообщил о создании «линии Вагнера» и народного ополчения
Аксенов ответил на вопрос об ограничении на передвижение в Крыму
Рэп-исполнительница Little Simz получила премию Mercury Prize за альбом Sometimes I Might Be Introvert
Стало известно, сколько НХЛ заработала по итогам прошлого сезона
Молодой вологжанин избил и задушил свою знакомую
Все новости
«По ряду оперативных соображений». Киев не получит израильского оружия
Израиль отказал Украине в поставках оружия
Послу Украины в Казахстане не простили слова об убийстве русских
Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Врублевского, призывавшего «убивать русских»
«Цель — захват Запорожской АЭС». Что известно о новых ударах по Энергодару
Рогов рассказал о новой попытке высадки десанта ВСУ в Энергодаре для захвата ЗАЭС
«Корсаж» — хулиганская драма о Елизавете Баварской, забравшая актерский приз в Каннах
Рецензия на каннский хит «Корсаж»
«Пусть ваш урод не ходит на нашу площадку»: в чем причина агрессии по отношению к особенным детям
Психолог Просветова призвала не выделять детей с особенностями развития
«Потепление может привести к росту преступности»: как климат влияет на характер человека
Педиатр Нереуца: южные дети более активны, открыты и проще идут на контакт
«Красивый, плохой, злой». Заку Эфрону — 35
«У всех была грудь, кроме меня»: Седокова, Снигирь и другие звезды рассказали о детских комплексах
Пять звезд объяснили, как им удалось побороть неуверенность в себе из-за внешности
«Если астероид Апофис упадет в центр Москвы, то образуется кратер размером с Садовое кольцо»
Физик Валерий Шувалов рассказал, что будет, если астероид Апофис упадет на Москву
«Там, где действуют военные, гражданским не место». Суровикин и Сальдо о ситуации на Херсонщине
Генерал Суровикин сообщил о «напряженной» ситуации в зоне спецоперации на Украине
15 погибших, 43 пострадавших. Сутки после крушения Су-34 в Ейске
Жертвами падения истребителя Су-34 на жилой квартал в Ейске стали 15 человек
Холстон от Райана Мерфи, Адам Драйвер в роли Гуччи: самые известные байопики о модельерах
5 звезд, сыгравших знаменитых модельеров на экране
Россияне ввозят иномарки через Владивосток. Порт не справляется с нагрузкой
Срок доставки автомобилей из Южной Кореи и Японии в Россию вырос вдвое
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть