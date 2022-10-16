Спорт

Рублев бьется с крепким американцем за золото. LIVE

Теннис. Турнир АТР в Хихоне. Андрей Рублев (Россия) — Себастьян Корда (США). ОНЛАЙН

Россиянин Андрей Рублев в финале турнира АТР в испанском Хихоне играет с американцем Себастьяном Кордой. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:50

Еще одна отличная подача Рублева — американец отбил в аут! 40:15.

14:50

30:15! Рублев мощно подал, и американец принял в аут.

14:50

Рублев сделал эйс! 15:15.

14:50

Рублев после долгой перестрелки ошибся первым — отправил мяч в сетку. 0:15 на подаче россиянина.

14:49

Корда блестяще пробил в противоход Рублеву и забрал свою подачу, отыгравшись с 0:30. Впечатляет! Счет в первом сете стал равным — 1:1.

14:49

Еще одна отличная подача от Корды! Рублев кое-как отбил свечой, а потом американец с лета расстрелял противоположный угол. 40:30!

14:48

Корда подал навылет! 30:30.

14:48

Корда хитро пробил в противоход Рублеву, и тот не успел развернуться и отреагировать! 15:30.

14:47

Рублев кое-как отбился после мощной атаки Корды по разным углам, и американец решил сыграть укороченным, поскольку Андрей был слишком далеко и никак не успел бы добежать. Однако сам же Корда ошибся — отправил мяч за пределы корта. 0:30.

14:46

Корда неудачно начал на своей подаче — после небольшой перестрелки отправил мяч в аут. 0:15.

14:45

Рублев взял свою подачу и повел в первом сете 1:0.

14:45

Россиянин буквально сносит соперника. Он очень быстро довел счет до 40:0.

14:43

Матч начался! Рублев первый на подаче.

14:25

Соперники встречались между собой всего один раз — на турнире в Майами в 2021 году. Рублев победил со счетом 7:5, 7:6(7).

14:20

Матч начнется вторым запуском после парного финала в Хихоне, так что придется еще немного подождать.

14:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию финального матча турнира АТР в испанском Хихоне между россиянином Андреем Рублевым и американцем Себастьяном Кордой.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 235-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 235-й день
Обстрелы Донецка и Белгорода, теракт на полигоне. Что происходило в выходные
СК возбудил дело после ЧП на полигоне в Белгородской области, где погибли 11 военных
Китай хочет «мирного воссоединения» с Тайванем. И готов применить силу
Си Цзиньпин заявил, что Китай «никогда не будет расширяться»
МО РФ сообщило о новых ударах по объектам военного управления и энергетики Украины
Путин проведет совещание с Совбезом «в ближайшие дни»
ТСН сообщает о взрывах в Киеве
Журналист Брилев вспомнил любимую фразу умершего экс-председателя ВГТРК Попцова про верблюда
Новости и материалы
DWN: желание властей ФРГ поддержать экономику страны на €200 млрд лишь ускорит инфляцию
Археологи выяснили, что древние гренландцы охотились на карликовых оленей и гигантских китов
В Ленобласти мошенники убедили инвалида отдать им 30 тыс. рублей, чтобы избежать наказания
Песков: НАТО де-факто «влезла» в украинский конфликт, но спецоперация будет доведена до конца
Юран ответил на вопрос о возможном назначении в «Факел»
Минобороны: ВС России уничтожили свыше 250 украинских военных на криворожском направлении
Белгородские власти сообщили о пострадавшем в результате обстрелов
Российские войска овладели высотами в районе Нескучного в ДНР
МО РФ: на Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ форсировать реку Жеребец
Лепс прокомментировал слухи о проблемах с алкоголем
Девушка разделась до нижнего белья ради образа героини «Скуби-Ду!»
В Германии задержали мужчину, который укусил полицейскую собаку
В Госдуме заявили, что Илона Маска заставили помогать Украине
Сын Марадоны высказался об игре Кварацхелии за «Наполи»
Надежда Бабкина показала редкое фото с тремя внуками
Певец Владимир Брилев объединится с Анастасией Волочковой в патриотическом треке
Бербок: поддержка ПВО Украины сейчас важнее поставок танков
Минобороны РФ сообщило о срыве попытки наступления ВСУ на Купянском направлении
Все новости
В Кургане ушла из дома и погибла артистка Ирина Голубниченко
В Курганской области нашли мертвой пропавшую актрису театра драмы
«Муж хочет секса три раза в день, а мне достаточно раз в месяц»
Домохозяйка из Иркутска – о разнице сексуальных темпераментов
«Слава отца давила»: как сегодня выглядят и чем занимаются сыновья известных советских музыкантов
Как живут сыновья Талькова, Цоя, Высоцкого, Гребенщикова и Круга
«Черт с ним»: Маск передумал отключать бесплатный интернет на Украине
Маск пообещал продолжить финансировать Starlink на Украине
Канцлер Германии призвал расширить ЕС и лишить страны права вето
Шольц выступил за реформирование ЕС и отмену принципа единогласия
Детектив на эти выходные: «Карен Пири» — о деле 1996 года, которое раскрывают из-за подкаста
Рецензия на детективный сериал «Карен Пири»
60 лет со дня рождения Дмитрия Хворостовского
ВСУ обстреляли Белгородскую область. Загорелась нефтебаза
Белгородский губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгородской области потушен
Первый сезон «Властелина колец» — все. Сериала дороже еще не было, но так ли он хорош?
Завершился первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
«Встреча была неожиданно теплая». Эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии первых эшелонов с российскими военными
Ирак, Семак и шаурма: интервью о первом частном футбольном клубе в СССР
Режиссер Никола Пророков — о документальном фильме «Асмарал»
180 тысяч за отсрочку от мобилизации. Прокуратура проверяет крупнейший частный вуз России
Университет «Синергия» проверяют по делу о продаже справок для отсрочки от мобилизации
«Хотим, чтобы нас уважали». Президент Таджикистана обратился к Путину
Рахмон призвал Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть