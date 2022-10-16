Рублев бьется с крепким американцем за золото. LIVE

Рублев после долгой перестрелки ошибся первым — отправил мяч в сетку. 0:15 на подаче россиянина.
Корда блестяще пробил в противоход Рублеву и забрал свою подачу, отыгравшись с 0:30. Впечатляет! Счет в первом сете стал равным — 1:1.
Еще одна отличная подача от Корды! Рублев кое-как отбил свечой, а потом американец с лета расстрелял противоположный угол. 40:30!
Рублев кое-как отбился после мощной атаки Корды по разным углам, и американец решил сыграть укороченным, поскольку Андрей был слишком далеко и никак не успел бы добежать. Однако сам же Корда ошибся — отправил мяч за пределы корта. 0:30.
Соперники встречались между собой всего один раз — на турнире в Майами в 2021 году. Рублев победил со счетом 7:5, 7:6(7).
Матч начнется вторым запуском после парного финала в Хихоне, так что придется еще немного подождать.