«Не выступал в шоу Ильи Авербуха этим летом, но зато увидел первые улыбки своей дочери»

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане — 2018, победитель «Ледникового периода» Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», почему не выступал в шоу Ильи Авербуха этим летом, предположил, насколько сложно придется российским фигуристам в предстоящем сезоне, когда их «лишили мечты стать чемпионами мира», и выразил желание сыграть в Медийной футбольной лиге, восхитившись победами «Амкала» и «2DROTS» в Кубке России. Кроме того, Энберт рассказал свою историю любви и объяснил, почему не женился на своей девушке Алесе 12 лет, а также пожелал удачи Александре Трусовой и Марку Кондратюку, которые начали встречаться в этом году.

«Не выступал в шоу Ильи Авербуха из-за отъезда партнерши, но зато увидел первые улыбки своей дочери»

— Вы недавно вернулись из отпуска в Сочи. Удалось ли сходить там на ледовые шоу, пообщаться с друзьями-фигуристами?

— Да, конечно, удалось. В Сочи это несложно. Даже просто на набережной удавалось встретиться, не договариваясь. Сочи — знакомый город для всех фигуристов, потому что у нас там проходили и сборы, и открытые прокаты, и соревнования, и спектакль «Анна Каренина» в прошлом году.

Этим летом мы встретились в Сочи с Федором Климовым — давно с ним дружим, — а также с Алексеем Моториным, который не очень известен в медийной сфере, но у него довольно популярный Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), где он ведет блог о фигурном катании. Вообще можно долго перечислять всех, с кем получилось увидеться (смеется).

Конечно, я зашел в гости в «Айсберг», где проходило шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Со всеми ребятами там поболтали в раздевалке. Там же мы познакомили Кристабель с катком. Она впервые в жизни была на катке, ничего не поняла, но было очень интересно, как говорится (смеется).

Шоу мы не остались смотреть, поскольку у Кристабель свой режим сна, который мы долго выстраивали, и не хотелось его нарушать. Она в 19.30 уже начинает готовиться ко сну, а старт шоу в 19.00. Поэтому мы побыли только в раздевалке, увиделись с Ильей, вышли на полминутки на саму площадку, где было довольно прохладно — особенно после уличной жары. Посмотрели, как выглядит лед со стороны, и пошли готовиться ко сну.

close 100% Александр Энберт с дочерью aleksandr_enbert/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

— Как изменило вас рождение дочери за эти пять месяцев?

— Этот вопрос многие задают (смеется). Но изменения происходят не за один момент. Не так, что ты живешь обычной жизнью, а на следующий день у тебя жена и дочка и ты думаешь, что с этим делать. У нас шла эмоциональная подготовка, начиная со свадьбы. Когда я закончил карьеру в спорте, то понял, что у меня есть достаточно времени на семью. Мы поженились и начали планировать ребенка.

Беременность протекает девять месяцев, и за это время тоже можно осознать, что тебя ждет (смеется). Конечно, я год назад и я сейчас — это разные люди. Но лично для меня все происходило постепенно, органично, и я ко всему готовился. Так что сейчас мы спокойно справляемся, и все идет по плану.

— У вас есть уже планы по дальнейшему развитию Кристабель? Например, в фигурном катании?

— У нас в ближайших планах — это поползти (смеется). На это делаем упор, а дальше уже будем думать. Мы хотим максимально показать ей разнообразие мира, постараться дать многостороннее развитие.

Если Кристабель так же понравится фигурное катание, как когда-то мне, я буду рад. Мы хотим найти то, чем она будет с радостью, от души заниматься. Это может быть наука, спорт, искусство. Главное — найти это.

— Если говорить о фигурном катании, то родители часто приводят туда детей в очень раннем возрасте, когда те еще не понимают, чего сами хотят. Года в три-четыре.

— Понятно, что в три года ты вряд ли сможешь объяснить ребенку, что его ждет, если он выберет фигурное катание. А он вряд ли сможет оценочно рассудить, хочется ему этого или нет (смеется). Но мне кажется, что при пристальном внимании можно заметить, какие вещи нравятся ребенку. Например, Кристабель больше понравится бегать на спортивной площадке или сидеть дома, учить буквы и раскрашивать.

Так что, если отдать ребенка в фигурное катание в три-четыре года, то можно будет в целом понять, нравится Кристабель двигаться на льду в коньках или нет.

— Когда вы вернулись с отдыха, то показывали в Stories, что уже ездите на каток и готовитесь к какому-то ледовому проекту.

— Да, теперь я уже готовлюсь. После рождения Кристабель я проводил очень много времени с женой Алесей и с дочкой. Еще так вышло, что моя партнерша Наталья Забияко уехала — мы весной в последний раз выступили с ней вместе в шоу Ильи Авербуха.

После этого у Ильи были шоу, которые подразумевают, что каждый спортсмен катается со своей программой. То есть это не ледовый спектакль, а гала, и без Натальи я там не выступал.

Однако в жизни все происходит к лучшему. Когда у меня родилась дочь, я был относительно свободным. С удовольствием увидел ее первые улыбки, ее первый осознанный взгляд. Это было очень хорошо.

Но летом я уже начал приходить в форму, ходить в тренажерный зал, а сейчас уже и на лед. Так что двигаюсь вперед и готовлюсь к предстоящему большому проекту.

«Наталья — железный человек, она может найти себе новую сборную»

— Ваша партнерша Наталья Забияко планировала перейти в сборную Канады, но что-то не срослось. Затем СМИ писали, что она ищет команду в Европе. На ваш взгляд, насколько реально сейчас найти новую сборную для спортсмена после такого долгого перерыва в карьере?

— На самом деле все реально. Единственное — я думаю, что перед Натальей самым острым образом стоит вопрос: как найти такую команду, которая будет не хуже предыдущей, окажется достаточно перспективной и поможет добиться результатов. Причем результатов лучше, чем были до этого.

На мой взгляд, найти такую команду довольно сложно, потому что мы тренировались в группе Нины Михайловны Мозер — она была лучшей в мире.

Причем мы встали с Натальей в пару уже после начала олимпийского цикла — первый сезон откатались с другими партнерами. На подготовку к Олимпиаде у нас было только три года — а это очень мало для профессионального спорта. Нужно заработать рейтинг, скататься, найти свой стиль программ.

Мы встали — и уже через полгода выступали на этапах Кубка России. Есть такая известная пропорция — что 80% результата ты делаешь за 20% времени. Так и есть.

Мы за 20% сезона сделали 80% работы — научились прыгать параллельно, делать выбросы, подкрутку и поддержки. Но чтобы дойти до топового уровня и войти в топ-3 рейтинга ISU (мы закончили карьеру на этом уровне), то нужно работать остальные 80% времени — так мы отрабатывали все до идеала.

Так что перед Натальей теперь стоит сложная задача. Но и в 2015 году перед нам стояла сложная задача, и мы справились с ней на 100%.

Наталья вообще любит вызовы — это только добавляет ей энтузиазма в жизни. Я думаю, поэтому она и изучает разные варианты, чтобы найти тот, который поможет ей двигаться дальше.

— Наталья выкладывала фото, где она после 2,5-часовой тренировки…

— Ой, да! Смотрю на это и думаю: «Наталья — железный человек» (смеется). Она очень любит спорт и фигурное катание. Ей доставляет удовольствие это преодоление себя — даже на тренировках. Наталья отдает все силы, чтобы стать чуточку лучше, чем раньше. Я думаю, что сейчас она полностью в своей стихии.

— Также Наталья теперь сопровождает в поездках по разным странам свою возлюбленную Дарью Касаткину, и они выглядят очень счастливой парой. Как вы отнеслись к новости о том, что они вместе? Удивило ли это вас?

— Я это не комментирую, просто рад, что Наталья счастлива в жизни и находит для себя что-то новое. Ищет новую команду, старается развиваться в спорте и находит новых людей, которые ей нравятся. Рад тому, как у Натальи все складывается, и болею за то, чтобы все и дальше получалось самым лучшим образом.

«Все в детстве мечтают стать чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Когда тебя лишают этой мечты, то сложно с холодной головой подходить к сезону»

— Уже состоялись первые контрольные прокаты сборной России — пока что у юниоров. Приятно удивило, насколько они мотивированы — прыгают тройной аксель, четверные, выкатывают программы на высокой скорости. На ваш взгляд, если ли у наших юниоров шанс дождаться того момента, когда можно будет снова соревноваться на международном уровне, и попасть на Олимпиаду-2026?

— Это по-настоящему сложный вопрос. Конечно, мы обсуждаем эту тему между собой, но трудно высказать экспертное мнение о том, реально вернуться к Олимпиаде или нет, потому что слишком много переменных и слишком много сложностей. Все спортсмены в любом случае надеются на скорейшее возвращение в мировую обойму — и все мотивированы этим.

Я присоединюсь к надежде, что скоро все встанет на свои места, а спорт станет спортом в полном понимании этого слова и не будет зависеть ни от каких других факторов.

Что касается юниоров, то у них есть дополнительная мотивация — стать лучшими в России.

Взрослые фигуристы, которые уже добились успеха в России, имеют другую мотивацию — стать лучшими в мире. И в такой ситуации, конечно, сложно настраиваться на предстоящий сезон.

Все в детстве мечтают стать чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Когда тебя лишают этой мечты, то сложно с холодной головой подходить к сезону и думать: «Я все равно буду делать то-то и выступать там-то». В любом случае возникают довольно деструктивные эмоции.

А вот у юниоров больше энергии и мотивации, потому что для них это первые шаги, они впервые начинают что-то выигрывать. Впереди у них выход на взрослый уровень, и есть цель победить на чемпионате России. К тому же у них в запасе больше времени в плане спортивной карьеры. Поэтому я думаю, что для юниоров отстранение от международных турниров прошло немножко легче. Хотя все равно это неприятно.

— Действительно кажется, что взрослые фигуристы мотивированы сейчас меньше, чем юниоры. Это видно по графику их лета — много мероприятий, шоу и гораздо меньше тренировок. У некоторых не поставлены программы на следующий сезон. На ваш взгляд, нас ждет череда приостановок карьер и вместо сезона большинство фигуристов пойдут кататься в ледовые шоу? Или все-таки спортсмены пойдут на Кубок страны и на Гран-при России?

— Я очень рад, что передо мной таких вопросов не вставало, когда я был в профессиональном спорте. Здесь очень сложно выбрать.

Сколько взрослый спортсмен сможет находиться на пике формы — это очень индивидуальный вопрос. Накапливаются травмы, которые мешают тренироваться. Даже взять китайскую пару Суй Вэньцзин / Хань Цун, которые выиграли Олимпийские игры в Пекине. Они весь этот цикл готовились только к Олимпиаде — пропускали Гран-при, чемпионаты мира, чемпионат четырех континентов. Они делали минимум, чтобы к Олимпиаде подойти максимально здоровыми и просто выдержать этот цикл.

Я думаю, что сейчас наши взрослые спортсмены придут к такому же пониманию. Даже если они рассчитывают (как и мы все), что поедут на следующую Олимпиаду или чемпионат мира через год-два. Или даже на ближайший ЧМ — неважно.

Им нужно планировать свое физическое здоровье для долгосрочного продолжения карьеры.

Возможно, вместо изнуряющих каждодневных прокатов фигуристы выберут более щадящее участие в ледовых шоу, которое поможет им поддержать форму, но все равно будет немножко легче, чем систематические тренировки по два раза в день, когда ты бесконечно катаешь свои программы.

Я думаю, что в плане интереса и вообще в плане жизни людей это будет правильный выбор. Потому что нельзя заниматься спортом и почти не выступать. А эти шоу помогут поддержать эмоциональное состояние фигуристов.

Если уж кто-то собрался дожидаться, пока России разрешат выступать на международных турнирах, то как минимум им нужно будет сохранять свое спортивное здоровье.

Я буду рад, если спортсмены правильно все рассчитают и смогут сочетать поддержание формы и участие в шоу. Это и эмоционально приятно, и физически полезно. Так что я только за. Сезон может получится интересным.

«Буду смотреть и наши соревнования, и международные»

— Насколько вам будет интересно следить за этапами Гран-при России и Кубка страны? По составу участников они могут даже превосходить некоторые этапы международной серии Гран-при.

— Честно, за нашими спортсменами всегда интересно следить, но все равно масштаб чемпионата мира ощущаешь немного по-другому. Даже если в одиночном катании выходят три наши спортсменки и ты понимаешь, что они будут бороться за победу только между собой, как на чемпионате России, в любом случае тот факт, что японки и американки поджимают, добавляет каких-то эмоций. Здесь же этого не будет.

Так что в эмоциональном плане и Гран-при России, и какие-то новые турниры, которые будут устраиваться взамен крупных международных чемпионатов, получатся для меня более спокойными. Но вот в плане уровня и техники наши турниры не будут глобально уступать мировой серии Гран-при.

Хотя в мужском одиночном было бы интересно посмотреть на борьбу наших фигуристов с американцами и японцами, да и в танцах тоже есть сильные иностранные пары, которые хотелось бы увидеть.

В общем я буду смотреть и наши соревнования, и международные. Я хотел бы оставаться в курсе всего, что происходит в мире.

— Интересно будет посмотреть, как там поменяется расклад сил.

— Ну конечно. Фигурное катание постоянно движется куда-то, живет своей жизнью, там появляются новые тренды. Теперь я буду смотреть международные соревнования не ради того, чтобы испытать эмоции от победы наших спортсменов, а просто ради интереса к фигурному катанию.

— Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, насколько известно, пока не ставила программы на новый сезон, недавно перенесла операцию на колене, и неясно, насколько долгим будет ее восстановление. Многие фанаты переживают, что Аня может вообще завершить карьеру. Нет ли у вас такого опасения?

— Начиная с Олимпиады в Пхенчхане мы постоянно обсуждаем, кто в женском одиночном катании остается, кто уходит, кто возвращается, а кто завершил, но продолжает кататься (смеется).

К сожалению или к счастью, мы не знаем, что творится внутри спортсмена. Не знаем его эмоциональное и физическое состояние. Например, Аня сообщила об операции. А мы не знаем, есть ли еще какие-то травмы, которые накопились за все время в профессиональном спорте.

Все будут рады, если наши спортсменки будут выступать как можно дольше. Но делать ставки, кому хватит мотивации продолжать карьеру, а кому нет — это неправильно.

Все это очень индивидуально и зависит от всей карьеры человека — не только от его состояния в данный момент. Все мы прошли разный путь.

Давайте будем просто следить за новостями и радоваться, если наши спортсмены будут соревноваться дальше. А если решат завершить карьеру, то мы будем счастливы их выступлениям в ледовых проектах.

«Работать ведущим мне понравилось, но пока не готов вести «Ледниковый период»

— Этим летом вы успели поработать ведущим на премии «РБ Спорт». Каким получился этот опыт?

— Было довольно волнительно. Это произошло спонтанно. Сначала я был просто приглашенным гостем, а потом предложили стать ведущим. Не скажу, что это вообще не мое. Я оптимистично воспринял это предложение.

Но там был полный зал гостей, и откататься на льду перед таким количеством зрителей мне было бы проще (смеется). Но благодаря профессиональному соведущему и тому, что у меня было несколько дней на подготовку, все прошло неплохо, и я даже получил какое-то удовольствие.

Адреналин перед выходом — это по-настоящему приятная вещь, которую иногда хочется испытать. К тому же эта премия близка к спорту — понятная мне. Так что это был классный опыт, и мне понравилось.

close 100% Александр Энберт aleksandr_enbert/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

— Как вы думаете, могли бы теперь стать ведущим «Ледникового периода» в паре с Алиной Загитовой?

— Честно говоря, не думал пока по поводу ведущего «Ледникового периода». Надо попробовать поработать в более спокойных условиях, чем прайм-тайм Первого канала (смеется). Может, получится побыть ведущим где-нибудь еще.

— Вы популярны как блогер и уже успели поработать ведущим. Не хотели бы открыть свой YouTube-канал, как гимнаст Никита Нагорный, которые выпускает ролики в том числе и с фигуристками?

— Когда я закончил карьеру, я начал активно вести Instagram. Эти постоянные записи Stories и регулярное общение стали для меня тренировкой — поэтому я и согласился быть ведущим. Уже на протяжении двух лет я постоянно рассказываю людям о каких-то вещах, которые со мной происходят. Конечно, все это в свободной форме, но, так как Stories длятся всего 15 секунд, это учит тебя быстрее говорить (смеется). И правильно подбирать слова, которые были бы всем понятны. Это помогло мне раскрепоститься в речи.

Так что по поводу YouTube-канала — я думаю, что все возможно. У Никиты Нагорного классный канал, мы с ним год назад познакомились, и я заметил, что у него очень много идей. Здесь важна в первую очередь идея.

Я пока не чувствую, что у меня есть такая идея классного шоу, которое стало бы чем-то новым и свежим. Если что-то родится, то я с удовольствием сделаю.

close 100% Александр Энберт, Алеся Энберт и Никита Нагорныи aleksandr_enbert/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«С удовольствием сыграл бы в Медийной футбольной лиге»

— Многие фигуристы этим летом словно поставили цель попробовать себя в чем-то новом. Евгений Плющенко играл за команду Медийной футбольной лиги Broke Boys, Александра Трусова прыгала в длину, Аня Щербакова танцевала брейк-данс, Алина Загитова участвовала в боксерском поединке. Какая из этих активностей больше привлекла ваше внимание?

— Из всего этого меня больше всего заинтересовала Медийная футбольная лига. Я родом из Питера и болею за «Зенит». В городе так принято: любовь к «Зениту» и к хоккейному СКА у нас абсолютная. Смотришь ты спорт регулярно или нет — неважно, ты так или иначе в курсе новостей и знаешь, кто с кем играет.

Медийная футбольная лига в последнее время привлекает большое внимание. Я представляю, что тренировок там меньше, чем в профессиональном спорте. Ребята и тренируются, и работают.

Футбол не мой профильный спорт, поэтому полностью погрузиться в это у меня не получится, но я бы с удовольствием принял участие в каком-нибудь матче, потому что Медийная футбольная лига мне прямо нравится.

Ее увлекательно смотреть, там происходит интересный движ, и все это хорошо освещается. Прямо молодцы! Если будет возможность — с удовольствием поиграю.

— Мы опубликуем новость об этом, и медийные команды вас заметят.

— Жду-жду-жду (смеется)!

И, кстати, если появится Медийная хоккейная лига, то я бы тоже присоединился.

На прошлом «Ледниковом периоде» у Дани Милохина была хоккейная форма и коньки — он периодически выходил на лед в хоккейных. И с тех пор я тоже захотел попробовать хоккейные коньки, потому что, как ни странно, все еще ни разу не стоял на них.

«Победа «Амкала» и «2DROTS» над профессионалами в Кубке России — это прямо праздник!»

— За какими медийными футбольными командами вы следите?

— Нет такого, что я постоянно слежу, но матч «Динамо» — «Амкал» получился очень классным. И он здорово освещался. За счет освещения и за счет участия в нем Александра Овечкина он привлек большой внимание. Потом появился популярный мем о том, как Овечкин просто снес соперника на фланге — сделал свое дело (смеется).

Так что я знаю «Амкал», а также «2DROTS». Новости о них постоянно всплывают, хотя я подписан только на несколько спортивных каналов.

— Они недавно обыграли в Кубке России профессиональные команды. «Амкал» выбил красногорский «Зоркий» по пенальти, а «2DROTS» разгромил «Чертаново» 3:0.

— Да-да-да! Это большое событие. Прям праздник! Это ведь совершенно разные уровни. И когда ребята из медиаклубов прыгнули выше головы, то это был настоящий спорт. Люди выходят и добиваются своего вопреки всеобщим прогнозам. За счет своего энтузиазма обыгрывают кого-то, кто, возможно, сильнее. Это как минимум заслуживает уважения. Действительно сложно превосходить в каком-либо виде спорта тех, кто занимается этим профессионально.

— В фигурном катании такое представить невозможно.

— У нас «Ледниковый период» только по просмотрам на YouTube обыгрывает профессионалов (смеется). Но если начать судить нас по системе ISU (Международного союза конькобежцев), то, конечно, без шансов.

«Увидел Алесю на трибунах и влюбился с первого взгляда»

— У вас очень красивая история любви с супругой Алесей, с которой вы вместе уже 13 лет. Как вы познакомились?

— На катке во время турнира по фигурному катанию, что неудивительно (смеется). Я увидел Алесю на трибунах и влюбился с первого взгляда. Потом на этом же турнире я шел с другом, который оказался с ней знаком. Нас представили, мы коротко поздоровались и разошлись.

Алеся любит фигурное катание, она ездила на турниры как болельщица и уже на тот момент дружила с разными фигуристами. И вот на дне рождения Катарины Гербольдт (мы тогда, кстати, еще не катались с ней в паре, а просто общались) мы с Алесей пообщались побольше. Это мне запомнилось.

Потом она уехала в Москву, но мы продолжили созваниваться. Со временем Алеся стала чаще приезжать ко мне в Питер. Мы общались-общались-общались… и вот уже 13 лет общаемся и радуемся друг другу (смеется).

— Алеся знала вас как фигуриста до личного знакомства? Или она не так глубоко погружалась в фигурное катание?

— Ну, не так глубоко, наверное (смеется). Меня тогда только мои родители знали как фигуриста, ха-ха-ха. Но, если говорить серьезно, Алеся внимательно следила за фигурным катанием. К тому моменту я уже выступал на юниорских этапах Гран-при и даже на чемпионатах России. Наверное, она меня видела на каких-то турнирах, но знала не очень хорошо, я уверен (смеется).

— Читала, что, когда Алеся решилась на переезд к вам в Санкт-Петербург, ее отец не одобрил этот шаг и заблокировал ее банковские карточки. Действительно ли была такая ситуация, и вам пришлось бороться за любовь?

— Так и есть. Алеся тогда училась в институте на очном. Для нее этот переезд был сложным. И я прекрасно понимаю ее родителей, которые не очень хотели, чтобы она переезжала в Питер, учась на очном. Тем более что Алесе было тогда 20 лет. В таком возрасте ты еще не очень опытный в жизни и не можешь точно сказать, что для тебя лучше. Не можешь сразу планировать свою жизнь так надолго.

У нас в итоге все сложилось хорошо, но было миллион шансов — особенно в глазах родителей — что все случилось бы совсем по-другому (смеется). Естественно, родители беспокоились. Леся, наверное, очень быстро собралась, а они не были к этому готовы.

Насколько я помню, потом Лесе заблокировали карты, и нам пришлось как-то справляться. Она начала работать моделью, а я тогда уже был в сборной России и получал зарплату. Мы решили, что все в порядке, и стали жить в Питере.

Но эти недопонимания с родителями длились не очень долго. Я приехал в Москву, познакомился с ними. У нас не осталось никаких обид. Мы подружились, и теперь все в порядке.

— Вы вместе с 2009 года, но поженились лишь спустя 12 лет отношений. Не возникало ли в этот период вопросов вроде «Когда мы уже поженимся?», «Нам 30 лет. Когда у нас будет семья»?

— У нас с Лесей всегда все спокойно. Не помню, чтобы мы когда-нибудь очень сильно ссорились. Естественно, мы обсуждали такие вопросы, но в очень спокойном ключе.

Какое-то время мы вообще не думали о свадьбе. Когда начали задумываться, то бывало такое: у меня две недели отпуска за целый год, и я говорю: «Смотри, сейчас будет подготовка к свадьбе, потом свадьба — и у меня отпуск закончится, я уеду на сборы». И мы решали: «Давай лучше спокойно съездим на отдых — без всякой организации свадьбы, ничего не будем придумывать и просто классно проведем время».

Для меня в спорте время летело быстро. От сезона к сезону у меня было все расписано, и я даже не успевал подумать: «О, мне уже 25. Уже 27. Уже 30!».

У Леси тоже была своя работа, она ездила сниматься как модель в Милан. Мы оба жили насыщенной жизнью, и когда разговаривали о свадьбе, то приходили к выводу: «Давай, может, в следующем году».

Проходит такой же год, такие же сборы, такой же отпуск в две недели и опять: «Давай, может, в следующем году».

Но зато, когда я завершил карьеру, мы сразу все сделали. 26 февраля мы с Натальей объявили об окончании карьеры, а 29-го расписались с Лесей. Время появилось — затягивать не стали (смеется).

— Получается, что в какой-то период у вас даже были отношения на расстоянии?

— Да, можно и так сказать. В самые серьезные сезоны — в предолимпийский и олимпийский, — было очень много сборов, и я проводил в Москве только 50% времени за год. Два-три летних сбора, потом этапы Гран-при, Кубок России, челленджеры, предсоревновательные сборы, сборы для акклиматизации…

Но такого, чтобы мы по полгода не виделись, не было. Я максимум уезжал на сборы на три недели. Но все равно поездок было очень много.

Я был весь погружен в спорт, и для меня это проходило спокойно. Вообще нет сил ни о чем думать, когда у тебя олимпийский сезон. Ты тренируешься, вечером доползаешь до кровати и лежишь читаешь или что-нибудь смотришь.

Для Алеси, я уверен, это проходило чуточку сложнее. Но мы постоянно разговаривали, все обсуждали, и моя поддержка ее успокаивала, помогала перенести все это проще.

close 100% Александр Энберт и Алеся Энберт aleksandr_enbert/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Рад за Сашу и Марка, они такие творческие, классные и успешные»

— Получается, что даже если один человек в паре — профессиональный спортсмен, а у другого график попроще, встречаться все равно очень тяжело по времени.

— А кому сейчас легко? У всех жизнь разная. Возможно, в 25 лет на самом деле сложнее, когда никто никуда не ездит, оба сидят дома, и каждый день одно и то же (смеется). У Леси были поездки, у меня были поездки, мы встречались, делились впечатлениями, скучали друг по другу. Эти эмоции были классными!

Так что, если правильно ко всему относиться и находить свои плюсы в ситуации, то все будет хорошо. Не надо расстраиваться и говорить, что это плохо и надо жить по-другому.

Никто не знает как надо. Если у нас так, значит, так надо.

— Сейчас в фигурном катании появилась очень красивая пара — Саша Трусова и Марк Кондратюк. Они оба — профессиональные спортсмены, у которых весьма загруженный график. Как вы думаете, у ребят есть шанс повторить ваш путь с Алесей и стать такой же крепкой многолетней парой, несмотря на все трудности?

— Я рад за ребят. Они такие творческие, такие классные и успешные. Ребята настроены на продолжение карьеры, на то, чтобы двигаться дальше в спорте. Надеюсь, что эти отношения и совместное времяпрепровождение будут их мотивировать, что они постоянно будут друг друга подбадривать, и это даже ускорит их развитие.

Никто не знает, как сложнее, как легче. Нельзя сказать, что какие-то отношения простые, а другие — сложные. У Саши и Марка — такие условия, такой график, и всегда можно найти время, чтобы поделиться впечатлениями друг с другом и чтобы отдохнуть друг от друга.

Я просто рад, что они нашли друг друга в фигурном катании. Красавцы.