«Ситуация с Бакаевым была ненормальной»: директор «Спартака» ответил на вопросы СМИ

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани дал большую пресс-конференцию, рассказав о приглашении на пост главного тренера 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, закрытии второй команды красно-белых и уходе Зелимхана Бакаева. Знаменитый отечественный футболист и тренер Владимир Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что итальянец в лице нового тренера продвигает своего протеже.

По Суперкубку — неопределенность

Московский «Спартак» выступил 14 июня в качестве главного ньюсмейкера Российской премьер-лиги (РПЛ). Сначала красно-белые анонсировали в 11 часов дня некое важное объявление на своем YouTube-канале, призвав подписчиков «бойкотировать все свои дела».

Но речь пошла не о матче за Суперкубок России против «Зенита» и возможном участии в нем десятикратных чемпионов страны, а всего лишь о том, что голландец Квинси Промес после ухода Зелимхана Бакаева снова заберет себе десятый номер.

Ну а в полдень все было уже серьезно: большую пресс-конференцию дал спортивный директор клуба Лука Каттани, который не покинул «Спартак» в конце сезона в отличие от уже экс-главного тренера Паоло Ваноли.

Общение Каттани с представителями прессы получилось полуторачасовым и достаточно подробным, хотя на все вопросы ответы журналисты получить все же не смогли.

Так, бывший скаут французского «Пари Сен-Жермен» не ответил на вопрос о том, поедет ли команда в Санкт-Петербург на матч Суперкубка России или же спартаковцы приведут в исполнение угрозу бойкота. Сам вопрос был подан через нового наставника клуба Гильермо Абаскаля, который пока не находится в Москве. Журналист интересовался, какая игра станет для испанца первой — в чемпионате или все же в Суперкубке?

Каттани сначала засмеялся и сказал, что все зависит от того, когда новый наставник успеет прилететь. После этого директор уже серьезно ответил, что в прошлом сезоне между финалом Кубка страны и Суперкубком было восемь недель, в то время как сейчас только шесть с половиной.

По его словам, из-за этого за «Спартак» не смогут сыграть в матче за трофей сразу четыре очень важных игрока. Речь шла о Кристофере Мартинсе Перейре, Шамаре Николсоне, Гусе Тиле и Алексе Крале, которые в данный момент еще находятся в расположении своих национальных команд и даже не завершили сезон.

«И не надо мне говорить про аренды. Они сначала вернутся сюда. Поэтому запросы клуба адекватны. Это то, что могу говорить я, остальное — вопрос владельцам», — подчеркнул Каттани.

Вторая команда не нужна

Важной темой беседы журналистов с итальянским директором было закрытие «Спартака-2». Каттани несколько раз подчеркнул, что приветствует данное решение, так как, по его словам, вторая команда в случае с топ-клубами неэффективна.

«Перейдя из академии во вторую команду во взрослый футбол игроки поначалу действительно серьезно прибавляют, но со временем останавливаются в развитии и даже регрессируют.

Моей обязанностью во второй половине сезона было приглашение игроков из второй команды для тренировок с основной, я также приглашал ребят из молодежной команды. Так вот, игроки молодежки проявляли себя в работе с основой даже лучше».

Также Каттани отметил, что содержание «Спартака-2» обходилось владельцам в сумму гораздо большую, нежели фигурировала в прессе, а лично для него закрытие второй команды является проблемой, потому что теперь есть большой список игроков, вопрос по дальнейшей судьбе которых нужно решить.

Для Абаскаля «Спартак» — шаг вперед

Рассказал Каттани и о новом тренере. По его словам, Абаскаль, в отличие от другого тренера, с которым велись переговоры, не говорил о политической ситуации и не пытался таким образом набить себе цену.

«Любое решение — большой риск. Речь не об увольнении, а риске. Каким решением все будут довольны? Никаким. Пока я спортивный директор «Спартака», в клубе не будет тренера, который хочет пополнить счет или играть в гольф. Тренер должен понимать, что придется страдать. Нужна высочайшая подготовленность, желание, — сказал итальянец.

— Контракт на два года. С ним приедут два специалиста: один — его помощник и аналитик, второй — тренер по физподготовке. Останутся Зайченко и Кузнецов».

Объяснил Каттани свое видение того, зачем перспективному иностранному специалисту сейчас приезжать на контракт в Российскую премьер-лигу:

«За важностью и значением, которые имеет «Спартак». Это очень интересный вариант. Может, не для всех, но это так».

Интересно, что в новом штабе не найдется места закончившему карьеру по ходу прошлого сезона и работавшему у Ваноли Андрею Ещенко. По словам Каттани, ему был предложена должность в клубной академии, но тот не принял предложения и теперь покинет клуб.

Для «Газеты.Ru» расставание с отдавшим клубу больше пяти лет бывшим защитником прокомментировал знаменитый советский и российский футболист и тренер Валерий Гладилин.

«Я бы не заострял внимание на присутствии Ещенко в тренерском штабе. Он выполнял функции, которые ему поручал предыдущий главный тренер. Но я не знаю нового тренерского штаба — кто приходит в «Спартак»? Кто мне может ответить на этот вопрос? — сказал специалист.

— А Ещенко только закончил играть, как тренера я его еще не могу представить. Видимо, он просто делал работу, которую ему поручали, как бывший защитник, объяснял игрокам, как действовать. Потери для «Спартака» я здесь не вижу».

Бакаев должен был уйти

Крайне важной и острой темой, прошедшей через всю пресс-конференцию красной линией, стало расставание клуба с полузащитником Зелимханом Бакаевым, воспитанником красно-белых и одним из лучших игроков сезона.

Напомним, что клуб и футболист не пришли к соглашению по новому контракту, причем сам Бакаев заявил, что был готов и хотел остаться, но так и не получил предложения. Теперь он может продолжить карьеру в главном конкуренте красно-белых — «Зените».

«Когда я говорил о параметрах, на которые невозможно влиять, это значило, что на них никто не может влиять. Если говорить про Бакаева, то у меня с ним отличные отношения. Но для продления этого недостаточно, нужно обоюдное желание. Вопрос был затянут, и я тоже отложил его до финала Кубка. Но финал прошел хорошо, я был доволен результатом, — сказал Каттани.

— На мой взгляд, это естественное завершение истории. Это вопрос химии с клубом и «Спартаком». Ненормально, когда после каждого матча спрашивают, сколько минут сыграл Бакаев. Влияла ли Зарема? Абсолютно нет. Единственный, кто влиял — Ваноли.

Желаю Бакаеву всего наилучшего. Все свелось к полемике и обсуждению. Решение принято, вы можете быть недовольны, но ответственность моя. Ситуация с Бакаевым не шла на пользу «Спартаку». Как будто вы приходите с секундомером и считаете, сколько он сыграл. Задолго до моего прихода он был центром полемики и проблем. При этом я уважаю его. Он не заслуживает такой ситуации.

Был лагерь за Бакаева и против него. Одни считают его лучшим игроком «Спартака» и приходят посмотреть, как он играет. Не хочу, чтобы у нас все было либо в красных, либо в белых цветах. Нужно, чтобы было в красно-белых».

«Каттани раскручивает своего тренера»

В комментарии для «Газеты.Ru» Валерий Гладилин рассказал и о своем видении взаимоотношений Каттани с новым главным тренером команды.

«Спартак» — самый титулованный и самый популярный клуб России. Каттани это понимает и знает. Любой тренер, которого он приглашает и здесь засвечивает, потом выходит намного дороже и с именем. Так что как менеджер Каттани поступает правильно. Если Абаскаль — его человек, то Каттани прав, что засвечивает его в сильном европейском клубе. Получится у испанца или нет, это уже неважно: он получит статус тренера, который работал в сильном клубе. Ясно, что он здесь долго работать не будет, в этом можно не сомневаться. Все приходили в «Спартак» для того, чтобы получить имидж, а потом уезжать в один из пятерки ведущих чемпионатов, — подчеркнул Гладилин.

— Если Абаскаль под опекой Каттани, то в любом случае, приходя в «Спартак», он получает статус, и дальнейшие его перспективы трудоустройства очень просты. Каттани как менеджер работает правильно.

А вот руководители клуба непонятно зачем раскручивают молодых тренеров, которые потом в любом случае уедут. И потом придется по новой искать наставника. У нас есть достаточно серьезных российских специалистов, которые уже готовы работать, и они намного лучше этого испанца. А Каттани завтра уедет, и все у него будет нормально. Он раскрутит тренера и поедет с ним работать. Футбол стал бизнесом. Претензии здесь к руководителям клуба — куда они смотрят и как решают вопросы».