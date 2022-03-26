Закрыл собой пустые ворота и забил победный буллит: очередная бурная ночь Овечкина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях оказался сильнее «Баффало Сейбрз». Игра завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков — 4:3. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин записал на свой счет гол во втором периоде и реализовал решающий буллит, а его партнер по звену Евгений Кузнецов вновь набрал ассистентский балл.

«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 (б)

Очередной матч сезона для команды под руководством Питера Лавиолетта выдался упорным, несмотря на то, что не хватающие звезд с неба «Сейбрз» сохранили лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

Несмотря на серию «Баффало» из трех побед подряд (над «Калгари», «Ванкувером» и «Питтсбургом»), по мнению букмекеров фаворитом этой игры были гости, которые в двух последних матчах уступили «Далласу» и «Сент-Луису».

И «Вашингтон» довольно быстро стал оправдывать статус фаворита игры — в середине первого периода шикарную комбинацию разыграли Том Уилсон и Никлас Бэкстрем, сумевшие в два касания вывести на пятачок Энтони Манту, с легкостью переигравшего Дастина Токарски — 0:1!

Ответа «Баффало» пришлось ждать пять минут — Джефф Скиннер подхватил шайбу в своей зоне, заехал в чужую по левому краю и уже собирался отдавать передачу на другой край, но попал в конек Тэйгу Томпсону, после чего подобрал шайбу и с неудобной позиции попал под самую штангу — 1:1! С таким счетом и закончился первый период игры.

Во второй двадцатиминутке команды забросили на двоих четыре шайбы — сначала Дмитрий Орлов ассистировал Нику Дженсену, затем усилиями Виктора Олофссона и Джеффа Скиннера, оформившего дубль, хозяева вышли вперед, после чего свое слово сказал Александр Овечкин.

Текстовое описание третьей шайбы капитана «Кэпс» выглядит вполне традиционно — Кузнецов выиграл вбрасывание, скинул шайбу на своего партнера, который щелчком в одно касание направил шайбу в дальний угол ворот. Правда, есть нюанс — в ворота «Баффало» Овечкин забросил не из левого, а из правого круга вбрасывания!

«Он не забивал лет пять с этого места. Это долго. Это была скачущая шайба, и каждый раз, когда шайба скачет, я думаю, что она летит прямо во вратаря. Особенно когда это большой человек, бьющий с такой точки… трудно поймать такую шайбу», — приводит слова Евгения Кузнецова The Washington Post.

Больше в основное время голов зрители не увидели — во многом благодаря усилиям Овечкина. По ходу третьего периода Ови перекрыл пустые ворота и бросился под шайбу, не позволив «Баффало» забросить четвертую шайбу в затяжной атаке.

В овертайме команды также не порадовали болельщиков заброшенной шайбой, а в серии буллитов сильнее оказались гости — сначала Кузнецов загипнотизировал вратаря соперников бесконечным переводом шайбы с крюка на неудобную руку, а затем Овечкин эффектно поставил точку, принеся «Вашингтону» очередные два очка в турнирной таблице.

Стоит отметить, что неудачный матч провел российский голкипер «Кэпс» Илья Самсонов — он пропустил три шайбы с 23-х бросков, показав коэффициент отбитых бросков ниже 90%.

Овечкин Daily

Шайба, заброшенная Александром во втором периоде, стала 771-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До Горди Хоу, который занимает вторую строчку в списке лучших снайперов за всю историю лиги, Овечкину осталось 30 голов.

Победный буллит в игре стал для капитана «столичных» 16-м за карьеру. 36-летний форвард вышел по этому показателю на девятое место в истории лиги, повторив результат нападающего «Аризоны Койотис» Фила Кессела.

Рекорд лиги по победным буллитам принадлежит Франсу Нильсену (23). Далее идут Ти Джей Оши и Патрик Кейн (по 21), Джонатан Тэйвз (20), Сидни Кросби и Джо Павелски (по 19), Микко Койву (18) и Анже Копитар (17).

Помимо этого, минувшей ночью Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по числу голов среди игроков, которым не менее 36 лет, а также обогнал чеха Радека Дворжака в списке хоккеистов, сыгравших наибольшее количество матчей в НХЛ.

Всего в этом cезоне Овечкин cыграл в 64 матчах регулярки, в которых набрал 77 (41+36) очков при показателе полезноcти »+6» и 14 минутах штрафного времени. В cреднем за матч Овечкин проводит на льду 21 минуту и 9 cекунд.

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато отметил восхитительную физическую форму Овечкина и заявил, что у россиянина есть возможность переписать историю лиги в случае, если он догонит Уэйна Гретцки.

«Посмотрите, как Гретцки забил 50 голов в 39 матчах и 80 с лишним голов за год — это просто невероятные цифры. За четыре сезона он набрал больше 200 очков. А сейчас к нему приближается Ови, это впечатляет.

Он в очень хороших физических кондициях. Когда он хочет убежать в атаку, он может сбить тебя с ног. И, конечно, он может искусно сделать то же самое, когда захочет», — сказал Гранато в интервью The Buffalo News.