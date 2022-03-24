«Карьера не может оборваться за лайк»: Плющенко хочет забрать Шаботову из Украины

Двукратная чемпионка Украины 16-летняя Анастасия Шаботова была исключена из сборной страны прямо перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию после лайка под публикацией Евгения Плющенко о поддержке российской военной спецоперации. Российский тренер заявил, что готов принять спортсменку и готовит документы для этого.

Анастасия Шаботова должна была выступить на чемпионате мира и в отсутствие российских и китайских спортсменок считалась одной из фавориток соревнований. Однако ее планам не суждено было сбыться.

Прямо перед турниром 16-летняя москвичка была исключена из сборной приказом Министерства молодежи и спорта Украины. Наиболее вероятной причиной стал лайк под публикацией российского тренера Евгения Плющенко, в которой тот поддержал военную спецоперацию РФ на Украине.

Шаботова была сильнейшей одиночницей страны. До 2019 года она выступала под российским флагом и печально прославилась словами о том, что в группе Этери Тутберидзе спортсменкам дают допинг, что вызвало большой резонанс, в том числе и за рубежом.

Правда, наставник самой Шаботовой на тот момент Светлана Панова заявила, что юная девушка приняла за запрещенный препарат обычную таблетку, которую дал врач группы «Хрустального».

Та история случилась в начале года во время сезона-2018/19, а в межсезонье летом Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы и сменила спортивное гражданство на украинское. Такое решение было принято из-за слишком высокой конкуренции в национальной команде родной страны спортсменки, куда у нее пробиться не получалось.

В начале сезона-2019/20 Шаботова взяла серебро Volvo Open Cup и золото Ice Cup — двух юниорских «челленджеров».

На взрослом чемпионате Украины-2020 Шаботова одержала убедительнейшую победу с отрывом в 46 баллов от ближайшей преследовательницы, Таисии Спесивцевой. И это при том, что в начале произвольной программы у чемпионки не получилось исполнить элемент ультра-си — тройной аксель.

После этого была еще победа на юниорском чемпионате Украины и участие в чемпионате мира в данной возрастной категории. Правда, выступление в Таллине не получилось таким уж удачным — только 20-е место, хотя после короткой программы Шаботова шла 17-й.

Интересно, что представлявшие на тех соревнованиях Россию Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых стали первой, второй и четвертой соответственно, пропустив на третью ступень пьедестала американку Алису Лью.

После этого в новом сезоне Шаботова выиграла Budapest Trophy, сумев там удачно исполнить тройной аксель, а также взяла в 2021 году свою вторую взрослую золотую медаль чемпионата Украины.

Очевидно, теперь история выступлений спортсменки под желто-голубыми знаменами подошла к концу. Впрочем, Плющенко, с публикации которого все и началось, сразу заявил о готовности помочь фигуристке, хотя изначально даже не знал о случившемся.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион для Metaratings.

Правда, сам процесс обратного перехода — дело не такое уж простое, поскольку для смены гражданства требуется разрешение национальной федерации, из которой собирается перейти спортсменка.

Тем не менее Плющенко действительно серьезно занялся данным вопросом и предпринимает шаги к тому, чтобы осуществить трансфер.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФКР, Федерацию фигурного катания Украины и Международный союз конькобежцев (ISU), чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация, — рассказал создатель академии «Ангелы Плющенко» ТАСС.

— Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за лайк к фотографии. Со своей стороны мы готовы ее всячески поддержать. Ее карьера не может оборваться за лайк».

Пока сложно представить, чтобы Федерация фигурного катания Украины и ISU легко и положительно отреагировали на такой запрос, но даже при удачном исходе дела и скором возвращении российской сборной к международным соревнованиям, чтобы попасть в национальную команду, Шаботовой придется серьезно прибавить, поскольку по российским меркам она пока не находится на топ-уровне.