Итальянский фигурист «побил» русского комментатора: самые яркие показательные номера Сочи

В заключительный день Гран-при России состоялась церемония награждения, на который зал три раза подряд слушал гимн России.

Сначала Виктория Синицина и Никита Кацалапов махали зрителям букетами победителей, вызывая овации на трибунах, а кто-то из фанатов кричал на всю арену «Россия!».

Затем гимн звучал в честь Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — хотя можно сказать, что и в честь всего пьедестала почета, потому что три призовых места заняли российские пары: серебро у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, а бронза — у Ясмины Кадыровой.

Ну и, конечно, вся арена поднялась, чтобы поприветствовать российских девушек, которые не оставили шанса соперницам, исполнив четверные прыжки и тройной аксель в своих программах.

Туктамышевой аплодировали громче всех. Фигуристка с необычной историей, которая в 24 года борется с новым поколением и претендует на Олимпиаду, вызывает восторг и уважение абсолютно у всех.

Пока Императрица раскланивалась со зрителями, диджей включил зажигательную часть ее музыки к произвольной программе со словами «Are you ready? Let's go!».

Арена тут же начала аплодировать в такт будоражащему ритму, а Туктамышева игриво повиляла талией перед тем, как подняться на ступень пьедестала.

Выход Валиевой получился более классическим — под стать степенному «Болеро», которое включил диджей. Фигуристка спокойно поклонилась трибунам и забрала заслуженную награду — из-за коронавирусных ограничений спортсмены сами надевали на себя медали.

Когда девушки совершали круг почета по арене, зрители поднимались им вслед и аплодировали стоя.

А затем на арене зажегся магический синий свет — и начались показательные номера, в которых креатив фигуристов не ограничивали никакие правила и требования по элементам.

Марк Кондратюк выступил в классическом виде — белой кофте и черных брюках — под ритмичную современную композицию Cradles (Sub Urban). В начале номера фигурист лежал на льду, беспорядочно раскинув руки и ноги, изображая человека в разбитом состоянии, и никак не мог подняться. Затем встать все-таки удалось, но весь номер Кондратюк ломал себя под разными углами, будто тщетно пытался успокоиться. Радует то, что фигурист все же закончил номер на ногах, твердо и прямо глядя вдаль. Наверное, в такой ситуации это был хэппи-энд.

Евгений Семененко предстал перед публикой в футболке с серебряными блестками, которые сверкали на всю арену, и черной накидке в сеточку. Выглядело это необычно.

Фигурист, который катает соревновательную программу в демоническом образе Воланда, раскрылся в совершенно другом свете под романтичную композицию Eternally и нежную Everlasting Shine (группы Tomorrow x Together). Оказалось, что Семененко вполне себе романтичный юноша 18 лет, который слушает в наушниках современную попсу и о чем-то мечтает.

Ученик Алексея Мишина даже исполнил в показательном номере четверной тулуп, чем вызвал громкие аплодисменты. Правда, затем фигурист упал с тройного акселя, но за желание исполнять элементы ультра-си даже в показательном номере определенно стоит похвалить.

Падения не удалось избежать и Майе Хромых. Девушка каталась в платье изумрудного оттенка под музыку скрипок Fantasy For Violin And Orchestra Джошуа Белла и упала после каскада 3+3. Однако общее впечатление это не испортило — выступление получилось очень лиричным и элегантным.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин погрузили всю арену в ностальгическое настроение: сначала девушка завела публику под Sunny (Boney M.), задорно хлопая в ладоши, затем парень подкатил к ней (в прямом и переносном смысле слова) и медленно скинул свою кожаную куртку под знаменитую мелодию саксофона из Don't' Trust Me I'm A Liar (Ripley and The Xenomorphs), а в концовке они вдвоем зажгли под «Музыка нас связала» (Мираж). После их выступления арена еще какое-то время была в экстазеи аплодировали.

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко продемонстрировали зажигательный номер в восточном стиле.

Российский дуэт в танцах на льду Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин очень эмоционально и с надрывом откатались под «Я тебе не верю» Григория Лепса и Ирины Аллегровой. Это была настоящая драма в черных одеяниях: девушка в отчаянии хваталась за голову и падала на лед, а в финале они разъехались подальше друг от друга.

Канадец Роман Садовский привел в восторг всех девушек на арене, выступив под песню популярной группы BTS — Boy With Luv. Симпатичный юноша игриво подергивал плечиками, подрыгивал ножками и явно кайфовал от происходящего.

«Красавчик! А-а-а-а-а!!!» — прокричала какая-то девушка после проката, и трибуны поддержали ее аплодисментами.

Итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе устроили самый креативный выход на лед. Едва Садовский успел покинуть каток, как итальянец уже начал агрессивно кричать на всю арену с одной из верхних трибун и подпрыгивать на месте — он изображал боксера перед боем. Рядом с ним также подпрыгивал «тренер» с полотенцем на плече, а из-за спины взрывал конфетти «фанат» — другой итальянский фигурист Маттео Риццо.

Не прекращая крика, Гуаризе спустился к борту и накинулся на российского комментатора Александра Гришина, который совершенно опешил от такого вероломства и лишь растерянно оглядывался по сторонам, пока итальянец наносил ему невесомые удары.

Наконец, «тренер» оттащил Гуаризе от жертвы (в процессе они подрались уже между собой), и итальянец через борт перелез на лед. Там его ждала неравная битва с красоткой Моникой, которой он проиграл на ринге, но покорил ее сердце и заслужил финальный поцелуй.

Серебряные призеры соревнований Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин представили публике номер с очень глубоким смыслом под песню группы «Город 312» — «Вне зоны доступа».

Фигуристы подняли проблему того, что люди все больше уходят в виртуальный мир своих телефонов и не обращают внимание на реальную жизнь и друг на друга. В начале номера оба катались с черными повязками на глазах, уткнувшись в смартфон.

Таким образом Павлюченко и Ходыкин исполнили тодес (партнерша даже в нижнем положении не отрывалась от телефона) и верхнюю поддержку (оба продолжали глядеть в экран). Подобные трюки вызвали гром аплодисментов.

Затем партнеры сняли друг с друга повязки и наконец увидели все как есть. В конце номера Ходыкин снова хотел взять телефон, но Павлюченко накрыла его руку своей и не позволила ему уйти в искусственный мир.

Михаил Коляда выступил под песню «Синяя Вечность» Муслима Магомаева. В ходе проката фигурист упал с четверного тулупа и перевалился на вторую ногу с тройного акселя.

«Миша, мы тебя любим!» — крикнула одна из фанаток. Арена поддержала ее аплодисментами.

Елизавета Туктамышева зажгла под композицию The Sparkling Diamond из мюзикла «Мулен Руж». Императрица предстала в элегантной шляпе и фраке, который, впрочем, скинула во второй части программы и осталась в вызывающее коротком алом платье с блестками.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили свой сногсшибательный номер о рокере и влюбленной в него фанатке.

Мишина артистично потрясала ручками и чуть не визжала от восторга, когда кумир кружил ее в поддержке. А когда парень решил покинуть ее, наигравшись, фигуристка быстро перевоплотилась в девушку-зажигалку, распустив волосы и отбросив в сторону мешковатую коричневую кофту. Рокер был немедленно покорен.

Мишину редко можно увидеть такой яркой и откровенной: в соревновательных программах ее волосы неизменно собраны в пучок, и сама фигуристка является воплощением серьезности. Образ девушки-оторвы во второй части показательного номера раскрыл ее совершенно по-новому.

Морис Квителашвили показал свой уже классический номер в образе джина, которого вызвала из чаши Камила Валиева.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали романтичный номер под нежную композицию My Way (Aloe Blacc).

Неземная Камила Валиева выступила под саундтрек к фильму «Аватар». Не исключено, что тренерский штаб Этери Тутберидзе дал ей такую композицию, чтобы подчеркнуть: эта девушка действительно не с нашей планеты.

close 100% Камила Валиева на показательных выступлениях Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Получилось действительно магически — фирменные вращения Валиевой заставили зал аплодировать и кричать «Ты лучшая!». Единственная помарка: в середине выступления девушка неожиданно споткнулась на ровном месте и упала на ребра.

close 100% Камила Валиева на показательных выступлениях Гран-при в Сочи Денис Гладков/«Газета.Ru»

Сама фигуристка лишь рассмеялась над этим и сумела так быстро подняться, что кто-то мог и не заметить заминки.

Общий финальный номер также получился достаточно ярким. Спортивные пары и дуэты из танцев на льду завели гигантский хоровод, мужчины показали синхронные прыжки. Был и забавный момент: когда ко всем одиночникам подъехали девушки, чтобы сделать несколько парных движений, лишь Михаил Коляда остался без пары и кружил в одиночестве. Шутки о том, что фигурист безумно привязан к жене, определенно имеют под собой почву.

А апогеем вечера стал показ ярких элементов всеми участниками гала-концерта по очереди под песню Артура Пирожкова «Зацепила меня». Никакой We Are The Champions, которую обычно включают в таких случаях, — только хардкор. Иностранные фигуристы, не понимающие слов, активно хлопали в такт песне и были довольны происходящим.

Гран-при в Сочи определенно удался.