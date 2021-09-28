Ветераны футбола предрекли России победу в матчах против Словении и Словакии

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении. В комментарии «Газете.Ru» известный тренер Ринат Билялетдинов удивился отказу Артема Дзюбы от вызова в сборную, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что ждет появления в стартовом составе Дениса Глушакова, а экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в целесообразности вызова голкипера Андрея Лунева.

«Не скажешь, что Дзюба не в форме»

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил недоумение решением нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, ранее попавшего в расширенный состав сборной России, отказаться от матчей со Словакией и Словенией. Дзюба аргументировал свою позицию тем, что находится не в лучшей форме, но это, по мнению Билялетдинова, не соответствует действительности.

«С Дзюбой ситуация мне кажется несколько странной. По тому, как он выглядит, не скажешь, что человек не в форме. Посмотрим, как в Лиге чемпионов выступит.

Что касается игроков, вызванных авансом, — да, они не попали в окончательный список, но оказались в поле зрения, и это нормально. Оставляют только тех, в чьей готовности тренерский штаб уверен, кому не нужно время на адаптацию и привыкание. А так — все в строю, даже молодого Гамида Агаларова оставили», — сказал Билялетдинов.

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин отметил, что сюрпризов тренерский штаб Валерия Карпина не преподнес. По мнению эксперта, стартовый состав предугадать несложно.

«Все ключевые игроки остались на месте, никаких сенсаций нет. Добавились игроки, которые больше себя проявили, — в частности, Агаларов. Но на поле, естественно, выйдут Федор Смолов и Антон Заболотный, они основные форварды. Играть сборная будет в одного центрального нападающего и двух фланговых футболистов. Это все те же Александр Головин и Алексей Миранчук, они сейчас в неплохой форме. Линия атаки мне понятна», — заявил Гладилин.

«Глушаков не сыграет ниже своего уровня»

Шанс сыграть за сборную впервые с марта 2018 года получил капитан «Химок» Денис Глушаков. Его появление в окончательном составе не удивило Билялетдинова. Он полагает, что Денис заслужил вызов и не сыграет ниже своего уровня.

«Как в свое время были Сергей Игнашевич и Юрий Жирков в сборной в 2018 году, как Жирков был на Евро совсем недавно, так и здесь Глушаков — думаю, это и уважение к прежним заслугам, и показатель его нынешнего уровня. В тренировочном процессе и, при необходимости, в игре ниже определенного уровня Глушаков не выступит.

А дальше надо смотреть тактический рисунок. К сборной много претензий, и к опорной зоне в том числе. С учетом травмы Романа Зобнина вызов Глушакова оправдан», — констатировал Билялетдинов.

Гладилин допустил, что у сборной России могут возникнуть сложности в центре поля, и как раз эту проблему должен решить опытный Глушаков. По мнению эксперта, игрок сейчас находится в достаточно хорошей форме, чтобы на высоком уровне отыграть матч целиком.

«Опорная зона — единственная проблема. Но есть Баринов и появился Глушаков, который на данный момент в хорошей форме. Он может в этих матчах вместе с Бариновым играть. Думаю, это будет единственное изменение в основном составе. А так, и фланговые игроки, и линия обороны просматривается, Карпин их дергать не будет.

Глушаков все знает и умеет, его главная проблема была в кондициях. Сейчас он играет ведущую роль в «Химках», выполняет большой объем работы, помогает в атаке и забивает. Его хватает на два тайма хорошей работы — это главное, а мастерство же у него осталось», — уверен Гладилин.

В свою очередь бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков подчеркнул, что футболист такого опыта и уровня должен играть в стартовом составе.

«Глушакова Карпин давно знает. В «Химках» Денис выглядит очень прилично, забил в одном матче, в другом. Сборной нужен игрок с таким опытом, как Глушаков — думаю, Карпин делает на это ставку. И не исключено, что Глушаков выйдет в стартовом составе. Конечно, возможны варианты, но если берут такого человека, то это не для того, чтобы он сидел в запасе. Значит, рассчитывают, что он выйдет на поле и поможет команде своим опытом. Потому что можно взять молодого парня и держать его, чтобы он тренировался со сборной, играл в товарищеском матче. А таких опытных ребят берут для того, чтобы они выходили на поле», — не сомневается Новиков.

«Непонятно, почему вызвали Лунева»

Новиков усомнился в целесообразности вызова в сборную голкипера «Байера» Андрея Лунева, который не имеет игровой практики в клубе. По мнению ветерана ЦСКА, позиция основного вратаря национальной команды не подвергается сомнению — это будет Гильерме из «Локомотива».

«Не знаю, почему вызывали Лунева, парень без игровой практики, в отличие от ребят, которые играют в российском первенстве. В последних матчах за сборную играл Гильерме, он, наверное, будет в стартовом составе. Вряд ли поменяют вратаря», — полагает Новиков.

Билялетдинов, однако, считает, что вызов Лунева имеет другую цель. Он выразил мнение, что тренерский штаб таким образом выразил поддержку голкиперу и дал понять, что рассчитывает на него.

«Есть такое понятие, как «поддержать игрока», тем более, он без практики. Но он четвертый номер в списке. Это тренировочный процесс, парная работа вратарей — это понятно. Ну и для поддержания его самооценки важно, чтобы он не комплексовал. Тем более, вратарь-то квалифицированный», — считает специалист.

Гладилин также не сомневается, что место в воротах сохранит Гильерме, который играл и в предыдущих матчах отборочного цикла при Карпине. По Луневу эксперт так же согласился с точкой зрения Билялетдинова.

«Основной вратарь — Гильерме. Взяли Сафонова и Дюпина, но это все резервные вратари. Гильерме уже проявил себя. Так что по стартовому составу практически все предельно ясно. Что касается Лунева, думаю, его решили поддержать.

Тренер вратарей Виталий Кафанов — грамотный, знает эту тему. Карпин в эти вопросы не лезет, только консультируется с ним. Кафанов считает, что надо Лунева подтянуть и мотивировать. Парень еще молодой, у него большой резерв», — заключил Гладилин.

«Почему бы Агаларову не поймать удачу в сборной»

Впервые был включен в расширенный состав и сразу же остался в окончательной заявке 21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Билялетдинов рассматривает этот вызов как аванс игроку.

«Агаларов в окончательном составе — это аванс. Раз человек забивает, поймал удачу в клубе, отчего же не поймать удачу и в сборной. Как пойдет дальше — неизвестно, потому что бывает, что боезапас выстреливается и больше ничего не остается, засуха наступает.

Вам об этом скажет любой нападающий: иногда залетает все, а иногда не залетают стопроцентные моменты. Опять же, его вызов — чтобы поддержать, окрылить», — заключил эксперт.

Такую же позицию занял и Валерий Новиков. Он полагает, что играть в стартовом составе будут более опытные футболисты — либо Федор Смолов, либо Антон Заболотный.

«Карпин пошел по пути омоложения сборной и ввода новых людей, но Агаларов включен, думаю, авансом. Он игрок не настолько высокого уровня, чтобы сразу выходить в стартовом составе сборной. Думаю, ставка будет делать на Смолова и Заболотного. Я смотрел на Смолова в последних матчах, он достойно выглядел, забивал. Считаю, что он должен выйти в старте», — подвел итог Новиков.

«Если не выиграем, у нас будут проблемы»

Билялетдинов и Новиков воздержались от прогнозов на матчи со Словакией и Словенией. Зато высказался Валерий Гладилин, и его ожидания от предстоящих игр весьма оптимистичны.

«Думаю, что мы выиграем оба матча. Будут очень тяжелые игры, но боевой дух и настрой помогут. Мы должны обе команды обыграть, потому что если мы этого не сделаем, у нас будут проблемы.

Надо побеждать при любом раскладе, а дальше уже разбираться за первое место с хорватами», — резюмировал Гладилин.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября на своем поле — матч пройдет в Казани и начнется в 21.45 мск. Игра со словенцами состоится 11 октября на выезде, начало встречи запланировано также на 21.45.

На данный момент команда Валерия Карпина набрала 13 очков и идет на втором месте в отборочной группе Н. Первое место с тем же количеством баллов занимает Хорватия. Согласно регламенту, напрямую на чемпионат мира попадают лишь победители отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, должны играть стыковые матчи.