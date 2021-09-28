Объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Стал известен состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 против Словакии и Словении. В окончательный состав команды не вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба, отказавшийся от вызова из-за плохой физической формы, а также несколько других именитых игроков, ранее попавших в расширенный список.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил состав национальной команды на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022 против Словакии и Словении. Полный список представлен ниже.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо» Москва).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

В окончательный состав сборной не вошли голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, Станислав Магкеев из «Локомотива», защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев из «Спартака», армеец Максим Мухин, Антон Зиньковский, представляющий самарские «Крылья Советов», динамовец Константин Тюкавин и Артем Дзюба, играющий в «Зените».

Стоит отметить, что Дзюба сам отказался от вызова в команду, сославшись на плохую физическую форму, а Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (0:0).

Карпин прокомментировал свой выбор на предстоящие матчи.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», — передает слова специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Тренер вратарей Виталий Кафанов в свою очередь объяснил, почему голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев попал в окончательную заявку, несмотря на то, что не имеет игровой практики в своей команде.

Убежден, отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную»,

— передает слова Кафанова пресс-служба сборной.

Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин поддержал вызов в команду Дениса Глушакова и Алексея Миранчука.

«Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе.

В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина — свои. Миранчук впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов — это совершенно правильное решение», — передает слова Семина ТАСС.

8 октября Россия сыграет в Казани против Словакии, а 11 октября команда Валерия Карпина на выезде померится силами со Словенией.

В своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав 13 очков. Отечественная команда лишь по дополнительным показателям уступает Хорватии. Замыкает тройку Словакия (9), Словения идет четвертой (7). Замыкают таблицу Кипр и Мальта, имеющие по четыре очка.

Из каждой группы напрямую на мундиаль выходит только победитель. Команда, занявшая второе место, поборется за путевку на турнир в стыковых матчах.