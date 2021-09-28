Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нарушения на 338,6 млрд за 2020 год нашла Счетная палата 02:34
Бывший футболист «Фенербахче» подозревается в убийстве 02:33
Более 300 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза 02:19
УЕФА отказался от претензий к «Барселоне», «Ювентусу» и... 02:17
В США суд признал рэпера Ар Келли виновным в преступлениях сексуального... 02:13
Три ребенка погибли в пожаре в Самарской области 02:13
Стерлинг: Петр Ян снимается с боев без причины 02:02
Отстранение судьи по взрыву в порту Бейрута возвратило расследование... 01:48
КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря 01:42
Министр спорта Московской области поддержал включение Глушакова в итоговый состав... 01:36
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Кто поможет России попасть на ЧМ-2022

Объявлен итоговый состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Игрок сборной России Фёдор Смолов радуется забитому мячу в матче 6-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, 7 сентября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
Стал известен состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 против Словакии и Словении. В окончательный состав команды не вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба, отказавшийся от вызова из-за плохой физической формы, а также несколько других именитых игроков, ранее попавших в расширенный список.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил состав национальной команды на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022 против Словакии и Словении. Полный список представлен ниже.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо» Москва).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

В окончательный состав сборной не вошли голкипер «Зенита» Станислав Крицюк, Станислав Магкеев из «Локомотива», защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев из «Спартака», армеец Максим Мухин, Антон Зиньковский, представляющий самарские «Крылья Советов», динамовец Константин Тюкавин и Артем Дзюба, играющий в «Зените».

Стоит отметить, что Дзюба сам отказался от вызова в команду, сославшись на плохую физическую форму, а Магкеев получил разрыв передней крестообразной связки в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (0:0).

Карпин прокомментировал свой выбор на предстоящие матчи.

«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.

Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут еще матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», — передает слова специалиста официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Тренер вратарей Виталий Кафанов в свою очередь объяснил, почему голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев попал в окончательную заявку, несмотря на то, что не имеет игровой практики в своей команде.

Убежден, отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнеров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную»,

— передает слова Кафанова пресс-служба сборной.

Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин поддержал вызов в команду Дениса Глушакова и Алексея Миранчука.

«Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе.

В команде, тем более в такой, как «Аталанта», чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина — свои. Миранчук впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов — это совершенно правильное решение», — передает слова Семина ТАСС.

8 октября Россия сыграет в Казани против Словакии, а 11 октября команда Валерия Карпина на выезде померится силами со Словенией.

В своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав 13 очков. Отечественная команда лишь по дополнительным показателям уступает Хорватии. Замыкает тройку Словакия (9), Словения идет четвертой (7). Замыкают таблицу Кипр и Мальта, имеющие по четыре очка.

Из каждой группы напрямую на мундиаль выходит только победитель. Команда, занявшая второе место, поборется за путевку на турнир в стыковых матчах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Шоу «Учитель года» и меньше контрольных. Новые поручения Путина
Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах
Водители все чаще вовремя оплачивают штрафы. Приставы теряют 4 млрд рублей
ФССП сообщила о снижении числа водителей-должников по штрафам на треть
«Защититься можно только одним способом»
Юристы предупредили самозанятых о рисках столкновения с патентными троллями
Глава МИД Украины заявил о «дискомфорте» Путина при встрече с Зеленским
Эксперт рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу
Посольство России в Испании попросило убрать рекламу с именами русских девушек
КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря
Новости и материалы
Нарушения на 338,6 млрд за 2020 год нашла Счетная палата
Бывший футболист «Фенербахче» подозревается в убийстве
Более 300 мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза
УЕФА отказался от претензий к «Барселоне», «Ювентусу» и «Реалу» по делу Суперлиги
В США суд признал рэпера Ар Келли виновным в преступлениях сексуального характера
Три ребенка погибли в пожаре в Самарской области
Стерлинг: Петр Ян снимается с боев без причины
Отстранение судьи по взрыву в порту Бейрута возвратило расследование к началу
Министр спорта Московской области поддержал включение Глушакова в итоговый состав сборной
Пилот «Формулы-1» Мазепин рассказал о самом дорогом подарке, который он дарил девушке
Российские инспекторы проверят военный объект Британии
Защитник «Мальме» — о Дзюбе: большие нападающие очень любят падать
Врач рассказала о влиянии вакцинации на ЭКО
Зеленский предложил Facebook открыть офис на Украине
Вице-премьер Абрамченко поручила проверить переработчиков мусора
Пентагон расскажет подробности вывода войск из Афганистана
Генконсул РФ Захаров заявил о продолжении политики «визового сдерживания» в США
В Польше американский танк Abrams упал в канаву и вышел из строя
Все новости
«Нагорного Карабаха у нас больше нет»
Что изменилось за год с начала второй карабахской войны
«Китай просит помощи у России после своих неудачных разработок»
Эксперты объяснили, зачем Пекину понадобились российские ударные вертолеты Ка-52К
«Надо выкопать Версаче из могилы, чтобы получить качественную коллекцию»
За что критикуют модные показы осени
«Заработок в TikTok нелегкий. Это работа 24/7 без отдыха и графика»
Интервью с самым популярным тиктокером России Кириллом Колесниковым
«За талантливыми ребятами следят на международном уровне»
Профессор рассказала, студентов каких специальностей переманивают иностранные вузы
Казахстан задавил экс-партнера «АвтоВАЗа»
В Казахстане развалился крупнейший автохолдинг «БИПЭК Авто»
Звездная наследница: Надежде Михалковой — 35
Kia и Hyundai привлекут к созданию российских электрокаров
«Автотор» приступит к сборке электромобилей через два года
Насиловали шваброй. Двух спецназовцев ГРУ задержали за издевательства над подчиненными
На Дальнем Востоке против двух командиров ГРУ возбудили дело о сексуальном насилии
Корейцев хотят оставить без супа из собак
Президент Южной Кореи предложил запретить употребление собачьего мяса
Чехия не пустит Россию на «Дукованы». Президент поменял свое мнение
Россия и Китай отстранены от участия в расширении чешской АЭС «Дукованы»
«Не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами»
Актер раскрыл причину ухода Ширвиндта из Театра сатиры
«Зеленый черт»: стоит ли России бояться новой коалиции в Германии
Партия сторонников жесткого отношения к Москве может войти в правительство ФРГ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях