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Спорт

Три ошибки Карпина: кто мог усилить сборную России

Каких игроков стоило вызвать Карпину на матчи отбора к ЧМ-2022

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Валерий Карпин на матче сборной России

Валерий Карпин на матче сборной России

Reuters
Сборная России возобновит отборочный турнир к чемпионату мира в Катаре 8 октября матчем с командой Словакии, а через три дня проведет еще одну важную встречу цикла — против Словении. «Газета.Ru» рассказывает, каких футболистов из расширенного списка сборной, не попавших в финальный состав, тренеру стоило вызвать, чтобы усилить команду.

Станислав Крицюк («Зенит»)

Крицюк является воспитанником академии «Краснодара», какое-то время был основным в команде «быков» под руководством Олега Кононова и даже вызывался Леонидом Слуцким в сборную России на одну товарищескую встречу.

Тогда казалось, что в карьере Крицюка все впереди и со временем он сменит Игоря Акинфеева на первом посту в главной команде страны, но амбициозные планы перечеркнула травма. В апреле 2017 года голкипер потянул колено в матче с «Рубином», выбивая мяч от ворот, и не смог доиграть сезон. Через год, когда краснодарская академия уже вовсю говорила о подрастающем Матвее Сафонове, Крицюк пережил рецидив повреждения. Ему пришлось смириться и уступить лидирующие позиции более юному вратарю.

Крицюк уехал играть в Португалию, где неплохо себя проявил. С борющимся за выживание «Белененсешем» вратарь занял десятую строчку из 18-ти в турнирной таблице, оформил 11 «сухарей» и пропустил в 27 матчах 27 голов (пятый результат в чемпионате). Лиссабонский клуб избегал борьбы за выживание во многом благодаря надежным действиям Крицюка. Сильнейшая в лиге атака «Порту», например, так и не смогла пробить россиянина (больше в том сезоне никому не удалось сохранить свои ворота «сухими» в матчах с «драконами»). Местные журналисты прозвали российского голкипера «Человек-стена».

Вратарскими подвигами 30-летний Крицюк впечатлил скаутов «Жил Висенте» и вскоре перешел в этот клуб. В сезоне-2021/22 он успел сыграть лишь четыре тура за эту команду (поскольку его быстро выкупил «Зенит») и дважды отстоял на ноль.

По статистическим данным голкипер стал лучшим игроком «Жил Висенте», отражая в среднем по 85,7% ударов в створ (18 из 21). Среди коллег в Примейре, по версии статистического портала WhoScored, вратарь имел высшую оценку и рейтинг 7,36.

Крицюк уверенно играет ногами (99 точных передач) и беспощаден на выходах. Так, защитник «Порту» Нану после столкновения с ним однажды даже потерял сознание.

Сейчас у россиянина прекрасный вратарский возраст и большой опыт выступления в одной из топ-5 лиг Европы, какого нет у других голкиперов сборной Валерия Карпина. Ему известны тонкости европейского футбола и привычен высокий темп. Вернувшись в Россию, Крицюк легко усадил на лавку «Зенита» Михаила Кержакова, обрел доверие Сергея Семака и достойно отыграл матч против «Челси». Однако вызова в сборную пока не получил.

Антон ЗиньковскийКрылья Советов»)

Нынешний состав самарской команды составлен из перспективных выпускников академии «Чертаново». Руководство «Крыльев» решило не останавливаться только на игроках и пригласило также главного тренера московского коллектива. В итоге сформировалась боевитая команда, где продолжают прогрессировать будущие «сборники».

Год назад 25-летний Антон Зиньковский вместе с одноклубниками бил рекорды ФНЛ и громил соперников (на его счету было десять забитых мячей). В этом сезоне «Крылья Советов» вернулись в главную лигу страны и пока буксуют на 11-м месте. Практически в каждом поединке самарцы пропускают первыми и вынуждены отыгрываться, хотя общее впечатление от игры у фанатов остается приятным.

В быстром комбинационном футболе Игоря Осинькина определяющую роль исполняет Зиньковский, разгоняющий все опасные атаки.

В прошлом сезоне полузащитник запомнился дерзким стилем и финтами. В этом году у него в среднем 3,2 попытки обыграть противника за матч. Самарец стал более уверенным и активно использует дриблинг. Он плавно перемещается с мячом и в удачной ситуации может пробить по воротам, как в 11-м туре РПЛ против «Зенита». В среднем молодой вингер проверяет вратарей 2,5 раза за матч.

Однако в большинстве случаев Зиньковский бьет из-за пределов штрафной и любит экспериментировать. Доказательство тому — встреча с «Рубином», где хавбек сделал эффектный голевой пас пяткой на Ивана Сергеева.

По амплуа и набору качеств воспитанник «Чертаново» очень напоминает Александра Головина. Он также нацелен на игру в атаке, хорошо видит поле и отдает разрезающие пасы, выводя партнеров на ударную позицию. Несмотря на то что в команде полузащитник отвечает за левый фланг, в матче с «Зенитом» Зиньковский оказался на правом краю, откуда сумел забить и развеять мифы о своей «одноногости». Перед этим игрок исполнил свой фирменный прием, раскачав оборону соперников.

В жизни Зиньковского мог наступить долгожданный момент: он попал в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Однако Карпин вычеркнул его из окончательного списка, так что дебют талантливого полузащитника придется отложить.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Свою лучшую игру в составе красно-белых 25-летний атакующий полузащитник демонстрировал при Доменико Тедеско — до пандемии футболист был лидером РПЛ по числу голевых передач, а его умные открывания вместе с желанием обыгрывать соперника один в один заставляли восхищаться как болельщиков, так и журналистов.

Коронавирус не оставил от прежнего Бакаева и следа — весной 2021 года игрок потерял место в основе «Спартака», не сумев выиграть конкуренцию у вернувшегося из Амстердама Квинси Промеса и Джордана Ларссона, который очень хотел попасть в окончательный список футболистов сборной Швеции на Евро-2020.

После прихода на пост главного тренера Руя Витории Бакаев стал чаще выходить в стартовом составе «Спартака», однако результативных действий у него пока немного — всего две голевые передачи в девяти играх чемпионата России. При этом данный показатель является лучшим в команде — настолько плохо красно-белые начали сезон.

За сборную России у Зелимхана получается выступать несколько лучше. Карпин любит креативных игроков, а также предпочитает играть в давление у чужих ворот. В этих аспектах Зелимхан — один из лучших в РПЛ. К тому же в последней игре отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты полузащитник сумел записать на свой счет забитый мяч, ставший для него первым в футболке национальной сборной.

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