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Спорт

Россия теряет золото: почему Ефимова не выступит на коронной дистанции на Олимпиаде

Федерация не заявила Ефимову на Олимпиаду на коронной дистанции

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Российская пловчиха Юлия Ефимова

Российская пловчиха Юлия Ефимова

РИА Новости
Самая известная российская пловчиха Юлия Ефимова, отобравшаяся на Олимпийские игры в Токио, не выступит там на коронной дистанции 200 метров брассом. Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

Роковой отбор

Юлия Ефимова — не только самая известная российская пловчиха, но и самая титулованная из действующих. Она шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр.

В Токио-2020 она квалифицировалась, однако выступит только на стометровке брассом и, вероятно, в комбинированной эстафете. А вот на коронной дистанции на 200 метров Ефимова не заявлена.

Все дело в том, что она проиграла апрельский отбор на чемпионате России в Казани. Там она на 200-метровке заняла только третье место, уступив лидеру российской команды юной Евгении Чикуновой, а также Марии Темниковой.

С одной стороны, все выглядело справедливо: критерии отбора на Олимпиаду были Всероссийской федерацией плавания (ВФП) озвучены заранее, а спортсмены могли рассчитывать подготовку.

С другой, Ефимова уже когда-то уступала Темниковой на внутренней арене, а потом переигрывала ее на решающих стартах. Так, собственно, было перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, откуда Юлия вернулась с серебром и на 100, и на 200 метрах.

Сразу после чемпионата России многие высказались, что в Токио на 200-метровке должна выступить не Темникова, а Ефимова, пусть это и нарушит критерии отбора.

В защиту более титулованной спортсменки говорили, что у нее куда больше шансов принести России медаль, а к чемпионату России она не могла быть идеально готовой, так как практически не участвовала до этого старта в соревнованиях аж с 2019 года!

Спортивный принцип

Голоса лоббистов выступления Ефимовой на 200-метровке стали крепче с течением времени.

Чемпионат России проводился за далекие четыре месяца до старта Игр в Токио, и уже после него звездная пловчиха набрала куда лучшую форму.

Главным аргументом за нее стала бронза Ефимовой на чемпионате Европы в Будапеште именно на 200-метровке.

Там в квалификации она выиграла главную борьбу, уступив Чикуновой, но опередив Темникову, а от страны в основные заплывы, начиная с четвертьфиналов, могут попасть только два представителя одной страны.

На этом Юлия не остановилась, и в финальном заплыве была сильнее и Чикуновой, оставив 16-летнюю восходящую звездочку без медали на четвертой позиции.

Но и это еще не все. Ефимова после этого на престижном турнире Mare Nostrum одержала несколько побед, в том числе и на своей коронной дистанции, заметно улучшив свой лучший результат сезона по времени.

Прямо сейчас, на подходе к Токио, Ефимова имеет 11-й результат сезона в мире, уступая Чикуновой (7-е время), но очень существенно опережая Темникову (25-е). Причем между лучшими заплывами Юлии и Марии пропасть — 0,9 с.

Кроме того, Темникова этот результат установила на чемпионате России, и это был ее личный карьерный рекорд, в то время как Ефимова в прайме вообще проплывала на две секунды быстрее.

Сухие факты

Кажется, что у Ефимовой действительно значительно более хорошие шансы на успех в Токио, ведь она продолжает прибавлять в процессе подготовки, а Темникова, похоже, была на пике именно на ЧР, что и дало ей путевку на Игры.

Другое дело, что ВФП отказывается брать корректировку с учетом континентального первенства, так как на нем многие выступали под нагрузками и не могли показать лучших секунд.

Возможно, именно в такой ситуации как раз и была Темникова, готовящаяся в составе национальной сборной России, а не отдельно, как Ефимова (что несколько раздражает спортивных чиновников).

Но все же Ефимова на дистанции 200 м выиграла одно серебро и три золота на чемпионатах мира, а также была бронзовым призером Лондона-2012 и серебряным медалистом Рио-2016.

Два года назад, проиграв Чикуновой и Темниковой в отборе на ЧМ, Юлия все-таки поехала на главный старт, так как ВФП решила поберечь психику 14-летней на тот момент Чикуновой.

Это вызвало огонь критики, но в итоге Ефимова сбросила со своего отборочного результата почти четыре секунды (!) и взяла золотую медаль, в то время как время Темниковой упало на секунду, и она даже не прошла в финал, оставшись десятой...

Кажется, сборная России теряет потенциальную медаль Токио, причем исключительно из-за внутренней, весьма противоречивой, системы отбора на Игры.

Мнение ВФП

Тем не менее в Всероссийской федерации плавания позиция о том, что на 200-метровке должна плыть отобравшаяся на эту дистанцию Темникова, достаточно тверда. Для «Газеты.Ru» ее озвучил вице-президент ВФП Виктор Авдиенко.

«Варианта, при котором Ефимова выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде, не существует. Потому что в отборе выступали ведь живые люди. Если бы у них были слабые результаты, это одно. А там результаты были достаточно высокие. Здесь мы не в силах принять какое-то иное решение. К тому же, это только расшатывало бы команду, — рассказал функционер.

--И существуют определенные правила, они уже давно были установлены. Есть регламент, и люди показали высокий результат – так просто такие замены не делаются. Эта тема не поднимается в федерации, это даже не обсуждалось. Да и заявки уже сданы.

Кто и в каких условиях тренируется, не имеет значения. Юля практически все время тренируется самостоятельно. Это было давно ей разрешено, таким было ее решение. Хотя, конечно, мы смотрим на нашу сборную, все находятся здесь. Но это все равно ни на что не влияет».

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