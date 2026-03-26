Арестованный археолог Бутягин рассказал о распорядке дня в СИЗО в Польше

Арестованный в Польше российский археолог Александр Бутягин в письмах рассказал об условиях содержания в польском СИЗО. По словам Бутягина, он проводит большинство времени в камере, слова археолога приводит Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

«Нас трое. Подавляющее большинство времени мы проводим в камере. Это помещение шесть на три метра, рассчитано на четырех человек», — рассказал он.

Археолог отметил, что гулять разрешается каждый день.

«Гуляем обычно час в день в любую погоду, можно отказаться, но я не пропускаю», — сказал Бутягин.

В письме россиянин также рассказал, что его день состоит из подъема в шесть утра, завтрака, обеда и ужина. Еду, отметил он, привозят в камеру на тележке.

«Это делают заключенные, которых здесь называют кайфусами. У каждого из нас зеленая пластмассовая чашка, миска, нож, вилка и ложка», — указал Бутягин.

Отбой происходит в 22:00. По словам археолога, два раза в неделю он имеет возможность поиграть в пинг-понг.

Также стало известно, что Бутягин за время нахождения в СИЗО написал две книги.

В декабре 2025 года Бутягин, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Ранее Кремль прокомментировал возможную экстрадицию археолога Бутягина на Украину.

 
