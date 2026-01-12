Размер шрифта
Европейские коллеги поручились за задержанного в Польше археолога Бутягина

Европейские коллеги поручились за российского археолога Бутягина в суде
Алексей Даничев/РИА Новости

Коллеги из Европы поручились за российского археолога Александра Бутягина в варшавском суде на слушании о продлении ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

В публикации отмечается, что суд Варшавы продлил содержание археолога под стражей до 4 марта.

«В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом», — говорится в публикации.

Также сторона защиты археолога представила суду доказательства того, что у Бутягина есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства.

В декабре прошлого года в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

Ранее в польский суд поступило ходатайство об экстрадиции российского археолога на Украину.

