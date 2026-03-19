Кремль прокомментировал возможную экстрадицию археолога Бутягина на Украину

Песков назвал «проукраинским» суд в Польше, допустившим экстрадицию Бутягина
Maxim Shemetov/Reuters

В Кремле решение окружного суда Варшавы о возможной экстрадиции археолога Александра Бутягина на Украину назвали «проукраинским». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что прогнозы делать не стоит, а надо сделать все возможное, чтобы помочь российскому гражданину.

«Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский. Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов», — добавил Песков.

Накануне адвокат Адам Доманьский в Telegram-канале рассказал, что окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина.

Защитник обратил внимание, что суд проигнорировал отсутствие доказательств вины Бутягина у украинской стороны. Он указал на то, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения археологических памятников, а сумма причиненного ущерба ничем не подтверждена.

Родственники археолога опасаются, что экстрадиция на Украину представляет прямую угрозу для жизни ученого. Защита Бутягина намерена обжаловать решение в суде высшей инстанции. Как объяснил адвокат, решение суда первой инстанции не означает немедленной отправки ученого на Украину.

Ранее Бутягин назвал ожидаемым решение суда Варшавы о его экстрадиции на Украину.

 
