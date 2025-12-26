На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрмитаж направил документы для защиты российского ученого, арестованного в Польше

Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше ученого Бутягина
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

В Польшу направлены документы в защиту российского археолога Александра Бутягина. Их в консульство России в Польше отправили сотрудники Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил отец ученого Михаил Бутягин.

«Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу», — сказал он.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря по запросу Киева. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина попросила Польшу выдать российского археолога.

