Эксперт объяснил, сохранится ли историия переписок в случае блокировки WhatsApp

Киберэксперт Раевский: в случае блокировки WhatsApp история переписок сохранится
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

В случае, если меccенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) будет заблокирован на территории России, истории переписок пользователей сохранятся. Об этом в беседе с aif.ru сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«По сути, у WhatsApp просто перестанет работать функция мессенджера. Скачивать информацию, наверное, не имеет смысла. Сам мессенджер останется, из него, по идее, ничего пропасть не должно, все, что там было, должно сохраниться: все, что отправляли, история переписки», — сказал специалист.

Что касается контактов, они, как правило, сохранены в телефоне а не в приложении, поэтому с блокировкой мессенджера ничего не изменится, добавил он.

24 декабря член Общественного совета при Минцифры РФ, первый заместитель главы комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты (ОП) Армен Гаспарян заявил, что в России WhatsApp
может быть полностью заблокирован.

Он подчеркнул, что мессенджер передавал все данные западным спецслужбам, о чем глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которой принадлежит WhatsApp, Марк Цукерберг говорил на слушаниях в конгрессе США.

Ранее стало известно, когда в России заблокируют Telegram.

