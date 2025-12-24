На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВОЗ сообщила о 19 случаях ближневосточного респираторного синдрома

Алексей Витвицкий/РИА Новости

С начала этого года в мире зарегистрировано 19 случаев ближневосточного респираторного синдрома. В четырех случаях пациента спасти не удалось, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Из этих 19 случаев 17 были зарегистрированы в Саудовской Аравии, а два - во Франции», — сказано в сообщении.

В период с 4 июня по 21 декабря 2025 года минздрав Эр-Рияда сообщил о семи случаях заражения MERS-CoV, в двух случаях пациент не выжил. Что касается Франции, как уточняется, заразились люди, посетившие незадолго до этого страны Аравийского полуострова.

Общая оценка риска, связанного с данным заболеванием, остается умеренной как на глобальном, так и на региональном уровнях, отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Ближневосточный респираторный синдром — воспалительное заболевание органов дыхания, вызываемое вирусом. Официальное название: «коронавирус ближневосточного респираторного синдрома». впервые был выявлен в Саудовской Аравии в 2012 году, сообщает ВОЗ. Среди симптомов: высокая температура, кашель и одышка. Часто у заболевших возникает пневмония. Кроме того, встречаются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач объяснил, почему выросло число больных вирусом Коксаки.

