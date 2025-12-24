Россиянам рассказали, как защитить квартиру при отъезде на праздники

Адвокат Борзенко: перед отъездом нужно принять меры для защиты квартиры

Перед отъездом из квартиры на новогодние праздники необходимо заранее позаботиться о мерах безопасности. Длительное отсутствие хозяев создает массу рисков – от угрозы действий преступников до аварий и юридических проблем со страховыми случаями, рассказала RT адвокат, руководитель Дома права AVANTI Надежда Борзенко.

В первую очередь специалист призвала перед отъездом изучить договор страхования квартиры и имущества – чаще всего такие документы предусматривают, что владелец должен заранее сообщить компании о повышающих риски обстоятельствах. Отъезд на долгое время тоже относится к таким обстоятельствам, поэтому несоблюдение этого пункта впоследствии могут расценить как нарушение договора и отказать в выплате компенсации, объяснила юрист.

Она также посоветовала заранее зафиксировать состояние квартиры на случай, если понадобится страховка.

«Сделайте подробные фото или видео всех комнат и ценных вещей, зафиксировав дату съёмки. Эти материалы станут неоспоримым доказательством исходного состояния имущества при оценке ущерба от затопления, пожара или иных непредвиденных ситуаций», — пояснила Борзенко.

Она призвала не разглашать персональные данные, в том числе не публиковать в соцсетях фотографии билетов, чемоданов, давая таким образом преступникам информацию об отъезде. Если есть возможность, нужно попросить соседей забирать почту из ящика, заходить в квартиру, периодически включать в ней свет и обращать внимание на подозрительные звуки.

Помочь в случае каких-либо ЧС может заранее оформленная доверенность на родственников – так они смогут решить проблемы при их возникновении, отметила адвокат. Кроме того, она посоветовала не забывать о технических способах защиты жилья, включая камеры видеонаблюдения с удалённым доступом.

