В Сургуте женщина схватила за шею чужого ребенка в пиццерии и попала на видео

В Сургуте мать девочки обвинила женщину в попытке удушения ее ребенка
true
true
true

В Сургуте женщина схватила за шею чужого ребенка из-за детского конфликта. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «К-Информ».

Инцидент произошел в пиццерии на Университетской улице. На кадрах видно, как дети спокойно играют в игровой комнате, но в какой-то момент двое мальчиков начинают драться. Сестра одного из них оттолкнула обидчика своего брата, после чего мать второго ребенка схватила девочку за шею.

«Спрашиваю дочь, что случилось? И она мне показывает на эту женщину, хватается за горло и говорит, она меня душила. Я в шоке, спрашиваю женщину, вы зачем хватали за горло моего ребенка, на что женщина мне сказала, что она не хватала за горло и не надо ее учить, что ей делать», — говорит мать пострадавшей.

Теперь девочка будет пять дней ходить в специальном воротнике, после чего ей предстоит прохождение судебно-медицинской экспертизы и посещение психолога. Полиция ХМАО уже начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в московском ТЦ женщина напала на беременную, пока охранники бездействовали.

