В Ханты-Мансийске открыли филиал центра «Россия»

Филиал Национального центра «Россия» открыли в Ханты-Мансийске
true
true
true
close
Telegram-канал «Югра Z Официально»

В Ханты-Мансийске открыли филиал Национального центра «Россия». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Югра».

Площадь экспозиции составила 6 тысяч квадратных метров. Выставка посвящена истории и достижениям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Гости смогут посетить залы «Очаг легенд», «Диалог природы и человека», «Гордость сквозь время» и другие.

Помимо этого, в филиале центра оборудованы универмаг с продукцией местных производителей, а также площадки для организации массовых мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа с открытием с филиала национального центра «Россия». Глава государства отметил вклад нескольких поколений югорчан в освоение месторождений, строительство городов и развитие инфраструктуры.

Накануне филиал национального центра «Россия» открылся в Красноярске на набережной Енисея. На церемонии прозвучало приветствие Путина, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Российский лидер выразил уверенность в том, что этот филиал станет точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей Красноярского края.

Ранее в НЦ «Россия» дали старт акции «Елка желаний».

