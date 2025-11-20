В НЦ «Россия» дали старт акции «Елка желаний»

В Национальном центре «Россия» состоялась пресс-конференция, приуроченная к запуску Всероссийской акции «Елка желаний». Акция реализуется Движением Первых при поддержке Росмолодежи, пишет РИА Новости.

«Вот мои помощники мне обещают, что никто, дедушка, не останется без подарка, без хорошего настроения», — сказал Дед Мороз журналистам.

По словам главы Росмолодежи, Григория Гурова, «Елка желаний» в этом году не только сохранит статус всеми любимой новогодней традиции, но и послужит площадкой для популяризации отечественных игр, отмеченных победой в конкурсе «Родная игрушка». Тем, кто исполняет желания, и партнерам акции будут предложены подарки, воплощающие российскую культуру и традиционные духовно-нравственные идеалы.

Гуров также акцентировал внимание на том, что ведется активная совместная работа с Движением Первых и другими организациями, занимающимися молодежной политикой, над формированием атмосферы, где каждое мероприятие комфортно для любого участника, независимо от его физического состояния.

Уточняется, что отправлять свои пожелания могут дети с ограниченными возможностями, находящиеся в опасном для жизни состоянии или имеющие инвалидность, дети-сироты или оставшиеся без родительской опеки, а также дети из семей с низким уровнем дохода. Кроме того, возможность загадать желание на «Елке желаний» предоставлена детям военнослужащих, участвующих в СВО, жителям Донбасса, Новороссии и граничащих с ними областей, подвергающихся обстрелам.

