Врач назвала продукты, которые помогут в профилактике атеросклероза

Врач Лаврентьева: шпинат и арбуз помогут в профилактике атеросклероза
iliya Kandrashevich/Shutterstock/FOTODOM

Каротиноиды — пигменты, окрашивающие овощи и фрукты в яркие цвета, помогают в профилактике атеросклероза. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

«Атеросклероз — это тихий процесс. Он не болит, пока сосуд не перекроется на 70% и более. Мы привыкли лечить последствия таблетками, но работа с окислительным стрессом через питание — это фундамент. Если вы не защищаете сосуды антиоксидантами, статины будут лишь полумерой», — сказала врач.

По ее словам, высокий уровень каротиноидов в крови позволяет снизить риск развития атеросклероза и уровень «плохого» холестерина. Лаврентьева посоветовала включать в рацион шпинат, капусту кейл, брокколи, которые предотвратят утолщение стенок артерий, томаты, арбуз, грейпфрут, а также морковь, тыкву и сладкий картофель.

Польские и австралийские ученые до этого установили, что чрезмерное потребление соли может повреждать сосуды и способствовать развитию атеросклероза даже у людей с нормальным артериальным давлением. Авторы проанализировали данные множества исследований и выяснили, что соль воздействует на сосудистую систему напрямую, а не только путем повышения давления.

Ранее был назван возможный фактор быстрого формирования бляшек в сосудах.

