Названа причина, почему в школьную программу не стоит включать Dota 2

Директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему не стоит включать в школьную программу киберспортивные дисциплины — Counter-Strike, Dota 2 и FIFA.

«Нужно ли включать такие дисциплины в школьную программу? Наш ответ — нет. Включать конкретные игры в обязательное образование нецелесообразно. Школа должна давать фундаментальные знания, а не навязывать конкретные виды спорта или дисциплины.

Если же идти по пути «добавим фиджитал» (вид спорта, объединяющий в себе соревнования в цифровом и физическом форматах. — «Газета.Ru»), то тогда логично было бы добавить киберспорт, шахматы или боевые единоборства. Но это вряд ли соответствует задачам школьного образования, в отличие от тех же уроков физической культуры, которые и закладывают нужный фундамент физических качеств и подготовки человека», — сказал Голубев.

При этом специалист отметил, что в школьное образование можно добавить геймификацию — применение игровых механик в неигровых контекстах для повышения вовлеченности.

«Сама идея геймификации образования — абсолютно здравая, — сказал Павел Голубев. — Когда обучение становится более увлекательным и интерактивным, дети вовлекаются сильнее, и это можно использовать. Есть успешные практики из других сфер, которые вполне реально перенести в школу. Но это должно быть именно про методику обучения, а не про то, чтобы «ставить в расписание» Dota или CS».

Ранее вопрос о победе российской команды на The International назвали искусственным.