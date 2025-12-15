В Москве и Петербурге представят коктейльную карту от ведущих мировых бартендеров

В Москве и Санкт-Петербурге стартовал гастрономический проект Great Selection List, организованный ресторанным гидом GreatList. Проект продлится до 13 марта 2026 года и объединит рестораны и бары двух столиц, сообщили организаторы.
Уточняется, что в проекте примут участие 35 заведений. Их гости смогут попробовать авторские коктейли от ведущих бартендеров мира.
В Москве к инициативе присоединились Salone Pasta Bar, El Pimpi, «Белуга», The Bix Bar, Conservatory Bar, бар «Московский», «Коробок», Delicatessen, бар «Шаляпин», Mr. Lee, Padron, Insider Bar, 0.75 Please, Magnum Wine Bar, Stella di Mosca, Anchovy's Club, Touché, Silencio, Sage, Carlton Bar & Lounge.
В Санкт-Петербурге участниками проекта стали Salone Pasta Bar, бар «Медведь», Atelier tapas&bar, Bist, Chez Serge, Nola Jazz Bar, Jam Cafe, Juan Cantina Española, ЮГ 22, Octave, Catch 22, Kuznya House, Percorso, «Кабаре ШУМ», Giallo.
На протяжении трех месяцев в заведениях будет действовать специальная коктейльная карта с новыми вкусами и редкими сочетаниями. Ее разработали приглашенные бартендеры из разных стран — участники международных рейтингов The World's 50 Best Bars и Top 500 Bars.
Среди них Lorenzo Antinori (Bar Leone, №1 The World's 50 Best Bars), Ines De Los Santos (CoChinChina, №26 The World's 50 Best Bars) и Sofokli Cali (Nouvelle Vague, №28 The World's 50 Best Bars).
Заведения для проекта были отобраны из GreatList — международного ресторанного гида по ресторанам и барам. Формированием списка занимается команда независимых и анонимных экспертов.