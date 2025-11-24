На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья нашла своего потерянного кота спустя 10 лет

UPI: в США семья воссоединилась с потерянным 10 лет назад котом
Moomusician/Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Джерси семья воссоединилась со своей кошкой спустя 10 лет после ее исчезновения, пишет UPI. Найти животное удалось благодаря микрочипу, сообщили в приюте Montclair Township.

По словам представителей приюта, один из местных жителей принес к ним найденную на улице кошку. Сотрудники учреждения просканировали животное на наличие микрочипа и обнаружили контактные данные хозяев животного. Связавшись с владельцами, сотрудники узнали, что питомец пропал десять лет назад.

«Десять лет назад семья усыновила двух котят. Вскоре один из них выбрался через открытое окно и исчез», — рассказали зоозащитники.

Хозяева долгое время продолжали поиски: развешивали объявления, обращались в приюты и опрашивали соседей.

«Микрочипы имеют значение. Микрочипы работают. А иногда они возвращают домой потерянного члена семьи — независимо от того, сколько времени прошло», — отметили волонтеры.

Ранее криптоферму в Китае захватили 200 кошек.

