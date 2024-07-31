Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Кадыров назвал врагами ислама людей, которые выступают против ношения хиджаба

close
100%
Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике людей, которые выступают против ношения хиджаба. Он сделал это на совещании в Грозном, видео с которого опубликовал Telegram-канале.

По его словам, республику посещает много гостей разных вероисповеданий.

«Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем надевать платки – призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджабы — это враг ислама», — сказал лидер Чечни.

Он также заявил, что против ношения паранджи, которая закрывает лицо.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов.

Он также отметил, что к вопросам безопасности нужно относиться с уважением.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Ранее Кадыров ответил на заявления Бастрыкина об исламистах-террористах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами