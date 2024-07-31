Кадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике людей, которые выступают против ношения хиджаба. Он сделал это на совещании в Грозном, видео с которого опубликовал Telegram-канале.

По его словам, республику посещает много гостей разных вероисповеданий.

«Их форма одежды нас не волнует, нас волнует форма одежды наших жителей. Мы призываем, не наказываем надевать платки – призываем. А те, кто там говорят, чтобы не надевали хиджабы — это враг ислама», — сказал лидер Чечни.

Он также заявил, что против ношения паранджи, которая закрывает лицо.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов.

Он также отметил, что к вопросам безопасности нужно относиться с уважением.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, согласно которому власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Ранее Кадыров ответил на заявления Бастрыкина об исламистах-террористах.