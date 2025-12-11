Клиника Ткачева установила рекорд лечения грыж в 2025 году

В 2025 году 5 тыс. жителей Москвы и Московской области вылечили межпозвоночную грыжу в Клинике Ткачева, что стало рекордным показателем для частной медицины в России, сообщает пресс-служба клиники.

Как уточнили в клинике, заболевания позвоночника являются одной из самых частых причин обращения за медицинской помощью. К заболеваниям опорно-двигательного аппарата, как рассказывают врачи, приводит малоподвижный образ жизни, сидячая работа, хронический стресс и отсутствие регулярной физической активности.

В Клинике Ткачева используется метод резорбции, позволяющий добиться естественного уменьшения грыж без операции. Методика основана на точечном воздействии, улучшении кровотока и запуске процессов естественного восстановления тканей диска.

Автор данной методики, ученый и практик, невролог Александр Ткачев разработал комплекс процедур, основанный на лазерной роботизированной терапии, благодаря которой организм самостоятельно «рассасывает» грыжи.

В клинике отметили, что эффективность метода достигает 95% при своевременном обращении пациента.

В ряде случаев, как рассказали в клинике, все же требуется хирургическое вмешательство. В случаях выраженного дегенеративного стеноза позвоночного канала, нарушениях функций тазовых органов или при выраженном болевом синдроме неврологи направляют пациентов к нейрохирургам, которые также есть в рабочем штате клиники.

Пациенты клиники рассказывают, что впервые за годы болей они смогли вернуться к привычной жизни: спорту, работе, активному отдыху. Об этом свидетельствуют сотни отзывов в сети.

«Главная задача — не просто убрать симптомы, а восстановить качество жизни пациента. Метод резорбции позволяет решить проблему без операции в тех случаях, когда это действительно возможно, а это 95% случаев», — рассказал Александр Ткачев.

В 2026 году клиника планирует открыть новый филиал в Ростове-на-Дону. Сейчас клиники присутствуют в Москве и Волгограде.

В Москве клиники находятся по адресу Кронштадтский бульвар, дом 6 корпус 4 и улица Рогожский вал, дом 7.

Более подробная информация доступна на сайте клиники.

