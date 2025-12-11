На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Реклама
Размер текста
А
А
А

В 2025 году 5 тысяч москвичей избавились от грыж в Клинике Ткачева

Клиника Ткачева установила рекорд лечения грыж в 2025 году
true
true
true
close
Клиника Ткачева
Erid: 2Ranykp2t74

В 2025 году 5 тыс. жителей Москвы и Московской области вылечили межпозвоночную грыжу в Клинике Ткачева, что стало рекордным показателем для частной медицины в России, сообщает пресс-служба клиники.

Как уточнили в клинике, заболевания позвоночника являются одной из самых частых причин обращения за медицинской помощью. К заболеваниям опорно-двигательного аппарата, как рассказывают врачи, приводит малоподвижный образ жизни, сидячая работа, хронический стресс и отсутствие регулярной физической активности.

В Клинике Ткачева используется метод резорбции, позволяющий добиться естественного уменьшения грыж без операции. Методика основана на точечном воздействии, улучшении кровотока и запуске процессов естественного восстановления тканей диска.

Автор данной методики, ученый и практик, невролог Александр Ткачев разработал комплекс процедур, основанный на лазерной роботизированной терапии, благодаря которой организм самостоятельно «рассасывает» грыжи.

В клинике отметили, что эффективность метода достигает 95% при своевременном обращении пациента.

В ряде случаев, как рассказали в клинике, все же требуется хирургическое вмешательство. В случаях выраженного дегенеративного стеноза позвоночного канала, нарушениях функций тазовых органов или при выраженном болевом синдроме неврологи направляют пациентов к нейрохирургам, которые также есть в рабочем штате клиники.

Пациенты клиники рассказывают, что впервые за годы болей они смогли вернуться к привычной жизни: спорту, работе, активному отдыху. Об этом свидетельствуют сотни отзывов в сети.

«Главная задача — не просто убрать симптомы, а восстановить качество жизни пациента. Метод резорбции позволяет решить проблему без операции в тех случаях, когда это действительно возможно, а это 95% случаев», — рассказал Александр Ткачев.

В 2026 году клиника планирует открыть новый филиал в Ростове-на-Дону. Сейчас клиники присутствуют в Москве и Волгограде.

В Москве клиники находятся по адресу Кронштадтский бульвар, дом 6 корпус 4 и улица Рогожский вал, дом 7.

Более подробная информация доступна на сайте клиники.

РЕКЛАМА

Рекламодатель: ООО «КТЕ-Водный стадион», ИНН: 7743405786
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами