Путин высоко оценил систему общественного мониторинга выборов

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу МРГ и всей системы общественного мониторинга выборов, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Как рассказал член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, в своем выступлении на заседании совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин обозначил важную роль совета и специальной рабочей группы в мониторинге предстоящих в 2026 году федеральных выборов.

«Президент традиционно уделяет большое внимание общественному наблюдению, институтам гражданского общества в избирательном процессе. И мы видим, что сообщество участников общественного мониторинга, эксперты и наблюдатели, очень ценят поддержку главы государства», — сказал он.

По словам ответственного секретаря совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главы МРГ Совета Александра Точенова, Путин высоко оценил работу мониторинга выборов и защиты избирательных прав граждан.

«Будем продолжать нашу деятельность, деятельность всего нашего комплекса, начиная от координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием и закачивая сообществом наблюдателей», — сказал он.