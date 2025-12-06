На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На форуме-выставке «Большие решения малой родины» прошел съезд ВАРМСУ

Более 60 человек вошли в высший совет ВАРМСУ
ВАРМСУ

На форуме-выставке «Большие решения малой родины» прошел VIII съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщает пресс-служба ВАРМСУ.

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, в течение года ВАРМСУ проделала большую работу по объединению муниципального сообщества.

Участники съезда обсудили различные темы, среди которых реализация национальных проектов, поддержка местных инициатив, современные вызовы в экономике и ЖКХ, культуре, спорте и другие темы. Особое внимание уделили вопросам поддержки муниципальных проектов со стороны федерального центра и новым подходам к работе с муниципальными практиками для максимального тиражирования лучшего управленческого опыта.

В Высший совет ВАРМСУ вошли 62 человека: депутаты Госдумы РФ, главы городов и отраслевые эксперты.

Также на съезде были избраны руководящие органы ассоциации. Делегаты единогласно поддержали кандидатуры председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, члена президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, губернатора Югры Руслана Кухарука и члена совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Галины Данильченко на должности сопредседателей.

