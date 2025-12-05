Белый дом назвал The Washington Post «медиапреступником недели»

Газета The Washington Post стала «медиапреступником недели». Об этом объявили на сайте Белого дома.

В администрации США уточнили, что причиной такого решения стала публикация материала, согласно которому шеф Пентагона Пит Хегсет якобы приказал «добивать» выживших при ударах по судам с наркоторговцами в Карибском море.

«Washington Post опубликовала это неподтвержденное утверждение в попытке дискредитировать американских военных и разжечь антиамериканские настроения», — говорится в сообщении.

29 ноября администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором» за ложь про удары по Ирану.