«Движение первых» провело «Неделю добрых дел» по всей России

С 27 ноября по 5 декабря 2025 года «Движение первых» провело всероссийскую акцию «Неделя добрых дел», приуроченную ко Дню добровольца в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Инициатива была направлена на популяризацию волонтерства среди детей и молодежи и укрепление понимания социальной значимости добровольческой деятельности.

В рамках акции участники в течение недели реализовывали добрые дела в семи направлениях. Среди ключевых проектов — изготовление окопных свечей, маскировочных сетей, открыток и народных оберегов для военнослужащих СВО.

«Только в этом году первые совершили порядка 400 тыс. добрых дел. В «Движении первых «мы верим, что доброта – это огромная сила. «Неделя добрых дел» – это уникальная возможность для каждого ребенка и подростка почувствовать себя частью большого и важного дела, научиться помогать, созидать и ответственно относиться к миру вокруг», — сказал Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Он напомнил, что проект движения «Благо твори» уже объединил более 1,5 млн участников и сформировал 20,5 тыс. волонтерских отрядов.

Отмечается. что акция объединила сотни тысяч участников: школьников, студентов, их родителей, наставников, представителей семейного сообщества «Родные – Любимые», советников по воспитанию, детские объединения и партнерские организации.

В рамках «Недели добрых дел» прошли уборка мемориалов совместно с проектом «Хранители истории», научное волонтерство — создание подкастов и видеороликов о науке, а также мастер-классы по первой помощи с «Волонтерами-медиками».

В эко-направлении участники изготавливали таблички из вторсырья с призывами беречь природу и устанавливали кормушки для птиц и белок, взяв над ними шефство.