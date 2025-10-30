На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае блогерам без высшего образования запретили высказываться на «серьезные» темы

Блогерам в Китае без высшего образования запретили обсуждать серьезные темы
true
true
true
close
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

В Китае блогерам без высшего образования запретили высказываться на «серьезные» темы, такие как финансы или здравоохранение, пишет CNBC.

С 25 октября 2025 года в Китае начал действовать новый закон, который обязывает блогеров подтверждать свою квалификацию и высшее образование перед публикацией контента на темы, связанные с медициной, образованием, правом и финансами.

Как сообщают СМИ, согласно постановлению, создатели контента, делающие материал по «серьезным» темам, теперь должны иметь высшее образование, лицензию или сертификат, подтверждающие их компетентность в выбранной области. Это требование распространяется на все крупные интернет-платформы страны, включая Weibo, Bilibili и Douyin — китайскую версию TikTok.

Помимо проверки квалификации авторов, платформы обязаны следить, чтобы публикуемые материалы содержали ссылки на источники, цитаты и дисклеймеры, а также отмечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта.

Власти объясняют нововведение стремлением защитить пользователей от вводящей в заблуждение информации и вредных советов. Однако закон вызвал активные дискуссии в китайском интернете.

Часть пользователей поддержала инициативу, отметив, что она поможет повысить качество информации и доверие к экспертным мнениям. Другие же выразили опасения, что новые правила могут ограничить свободу слова и исключить независимые голоса из публичных обсуждений.

Ранее блогер из Китая в прямом эфире разбился на вертолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами