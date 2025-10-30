В Китае блогерам без высшего образования запретили высказываться на «серьезные» темы, такие как финансы или здравоохранение, пишет CNBC.

С 25 октября 2025 года в Китае начал действовать новый закон, который обязывает блогеров подтверждать свою квалификацию и высшее образование перед публикацией контента на темы, связанные с медициной, образованием, правом и финансами.

Как сообщают СМИ, согласно постановлению, создатели контента, делающие материал по «серьезным» темам, теперь должны иметь высшее образование, лицензию или сертификат, подтверждающие их компетентность в выбранной области. Это требование распространяется на все крупные интернет-платформы страны, включая Weibo, Bilibili и Douyin — китайскую версию TikTok.

Помимо проверки квалификации авторов, платформы обязаны следить, чтобы публикуемые материалы содержали ссылки на источники, цитаты и дисклеймеры, а также отмечать контент, созданный с использованием искусственного интеллекта.

Власти объясняют нововведение стремлением защитить пользователей от вводящей в заблуждение информации и вредных советов. Однако закон вызвал активные дискуссии в китайском интернете.

Часть пользователей поддержала инициативу, отметив, что она поможет повысить качество информации и доверие к экспертным мнениям. Другие же выразили опасения, что новые правила могут ограничить свободу слова и исключить независимые голоса из публичных обсуждений.

