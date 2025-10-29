Киностудия Горького рассказала о создании ленты с участием реальных и анимационных героев

На Киностудии им. Горького в Международный день анимации рассказали о технологиях, использованных при создании новой семейной комедии «Письмо Деду Морозу», которая выйдет в прокат 27 ноября. В картине наравне задействованы актеры и анимационные персонажи, созданные с помощью компьютерной графики.

Отмечается, что совмещение живого действия и анимации в кинематографе практикуется уже почти 100 лет. Еще в 1920-е годы режиссер Макс Флейшер применил технику ротоскопирования, позволившую актерам взаимодействовать с нарисованными героями. Позднее подобные приемы не раз использовались в фильмах, к примеру, «Кто подставил кролика Роджера», «Космический джем» и советской картине «Мария, Мирабелла».

При этом в фильме «Письмо Деду Морозу» для создания мультперсонажей применялась технология motion capture — оцифровка движений живых людей, потому съемки требовали от актеров максимального включения, поскольку они взаимодействовали с невидимым партнером.

«На площадке где-то прыгал шарик на палочке вместо будущей анимации, где-то включали ветерок — чтобы создать эффект движения персонажа», — рассказал исполнитель главной роли Антон Филипенко.

Для актера Ивана Охлобыстина участие в проекте стало первым опытом работы с анимационными героями.

«Ты общаешься не с реальным человеком, а с предполагаемым персонажем. Это немного усложняет процесс: увеличивается количество ракурсов и дублей», — отметил Охлобыстин.

Режиссер картины Кирилл Кузин уточнил, что половина фильма создавалась с применением компьютерных технологий.

«Все действия анимационных персонажей были придуманы заранее. На съемках мы должны были точно повторить сцены, но уже с участием актеров. Иногда камеру физически невозможно было поставить в задуманную точку», — поделился он.

Отмечается, что на этапе постпродакшена над картиной работало больше специалистов, чем на этапе съемок.

Ранее сообщалось, что фильм «Письмо Деду Морозу» создан Киностудией им. Горького при поддержке Фонда кино и Правительства Москвы.