В Нижнем Новгороде обсудят развитие цифровой экономики и технологический суверенитет РФ

Нижний Новгород вновь примет главное деловое событие России в сфере цифровой экономики и технологий — конференцию ЦИПР, в фокусе внимания на мероприятии будет импортозамещение, технологический суверенитет, подготовка кадров, кибербезопасность и искусственный интеллект. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Нам есть что представить в этих сферах, Нижегородская область уверенно удерживает позиции одного из ключевых ИТ-хабов России», — подчеркнул губернатор.

Сообщается, что ЦИПР-2026 пройдет в Нижнем Новгороде в рамках технологической недели, в ходе которой также состоится городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд».

Ключевой темой конференции станет развитие цифровой экономики, стимулирование инноваций и технологического потенциала, а также международное сотрудничество в технологической сфере. Официальный медиапартнер мероприятия — Rambler&Co.

ЦИПР-2026 традиционно станет площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации и технологического суверенитета.

«Здесь компании могут установить контакты, заключить соглашения и представить свои решения на выставке», — сообщила сооснователь и директор конференции Ольга Пивень.

Деловая программа мероприятия включает пленарные заседания, панельные дискуссии и круглые столы по вопросам поддержки ИТ-отрасли, построения платформенной экономики и создания цифровых экосистем. Особое внимание будет уделено технологическому сотрудничеству со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

В числе участников заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, его первый заместитель Денис Мантуров, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также представители крупнейших компаний страны.

Ранее сообщалось, что в 2025 году конференцию посетили свыше 15 тыс. человек из всех регионов России и более 40 стран. Было подписано более 300 соглашений, в том числе с партнерами из Китая и Кубы.