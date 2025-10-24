В Кисловодске арестовали напавшего на пенсионеров всадника с плетью

Кисловодский городской суд арестовал жителя Кисловодска, обвиняемого в совершении хулиганства с применением плетки в качестве оружия. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края.

По версии следствия, инцидент произошел 22 октября в общественном месте в районе набережной Центрального городского озера Кисловодска, когда гражданин Э., нарушая общественный порядок, прогуливался верхом на лошади по пешеходной дорожке. Пожилая пара сделала замечание, а в ответ наездник пытался сбить пенсионеров с ног и начал размахивать плеткой, причинив последним телесные повреждения.

Пожилая женщина получила удары по лицу и руке, а мужчина — по предплечью. У пострадавших остались ссадины и гематомы. Они успели сфотографировать нападавшего, который в агрессивной манере требовал удалить снимки. Инцидент произошел в присутствии многочисленных граждан. Впоследствии полиции удалось задержать мужчину.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

