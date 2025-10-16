Частные клиники в России хотят обложить налогами в пользу государственных

Введение налога на прибыль для частных клиник позволит ежегодно получать по 20-30 млрд рублей и направлять эти средства на ремонт государственных медучреждений и закупку современного оборудования. Пациентам это пойдет только на пользу, при этом частные клиники по-прежнему будут иметь льготную ставку, заявил НСН председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Так он объяснил смысл законопроекта, который депутаты во главе с Леонидом Слуцким направили на рассмотрение в правительство. Документом предлагается ввести налог на прибыль частных медучреждений в размере 5% при стандартной ставке 25%, то есть льготные условия сохранятся. Клиники начнут платить налоги в бюджеты регионов, что на пациентах отразится только позитивно, подчеркнул Леонов.

«Сейчас этого не происходит, у них ставка налога на прибыль 0% и они прекрасно себя чувствуют, развиваются, переманивают хороших врачей из государственной системы здравоохранения. Мера признана увеличить бюджеты субъектов Российской Федерации».

По словам парламентария, в общей сложности собрать получится до 30 млрд рублей в год – эти средства он предложил вложить в ремонт и обновление базы государственных больниц и поликлиник, а также повышение зарплат, чтобы вернуть в систему здравоохранения ушедших в частные клиники специалистов. В целом предлагаемые изменения, по словам Леонова, соответствуют предстоящей реформе налогообложения. С учетом того, что нагрузка будет повышаться практически во всех секторах экономики и на все субъекты малого бизнеса, нельзя делать исключения только для частных медучреждений, заключил он.

